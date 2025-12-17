17/12/2025

Այսօր մի գաղտնիք եմ բացելու, որով հուսամ ինձ ուղղված մեղադրանքներից մեկը կկարողանամ հերքել…

Այսօր մի գաղտնիք եմ բացելու, որով հուսամ ինձ ուղղված մեղադրանքներից մեկը կկարողանամ հերքել…

Ինձ համար Ազատությունը բացարձակ արժեք է` խոսքի ազատություն, մտքի ազատություն, ընտրության ու տեղաշարժի ազատություն, ուստի ես ատում եմ բռնապետություններն ու մարդկանց ազատությունների ցանկացած սահմանափակում:

Դա է պատճառը, որ ինձ համար մերժելի է այն երկիրը, որտեղ ես ծնվել եմ, չնայած շատերը նոստալգիկ հիշողություններ ունեն Սովետի հետ կապված: Մերժելի է նաև ՍՍՀՄ իրավահաջորդ պետությունը` Ռուսաստանը, որտեղ նույնպես սահմանափակվում են մարդու ազատությունները` խոսքի, ընտրության…

Ուստի առնվազն ծիծաղելի են մեղադրանքները, որ ուղղում են ինձ ու իմ նման մտածող մարդկանց պսևդոեվրոպամետները, թե դուք «ռսաստրուկ» եք, Ռուսաստանի ջատագով եք…դա այնքան է հեռու իրականությունից, ինչքան երկիր մոլորակը Մարսից…

Ավելին` ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, ովքեր տարիներ շարունակ հիացել են արեւմտյան ժողովրդավարությամբ, նախանձել են այն համակարգին, որը ձեւավորվել է արեւմուտքում` արդար ընտրություններ, խոսքի ազատություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, դատական համակարգի անկախություն, իշխանության ճյուղերի տարանջատում…

Ուրախացել եմ` երբ Հայաստանը 2001-ին դարձել է Եւրոպայի խորհրդի անդամ: Կարծել եմ, որ արեւմտյան քաղաքակրթությունը կաջակցի մեզ դառնալ իր նման, թույլ չի տա, որ մեր իշխանությունները շեղվեն ժողովրդավարություն կառուցելու ճանապարհից և մենք մի բաղձալի օր կհասնենք Եվրոպական բարեկեցության ու ժողովրդավարության նշաձողին:

Ես իմ ամենամղձավանջային երազում անգամ չէի կարող պատկերացնել, որ ժողովրդավար Եւրոպան կարող է մի օր աջակցել Հայաստանում բռնապետության հաստատմանը, որ բաց աչքով կհետևի Արցախի հայաթափմանն ու գերիների դատավարությանը:

Որ թույլ կտա ՀՀ իշխանությունն անմեղ մարդկանց կալանավորի և կլծվի ժողովրդավարության չափանիշներից խիստ հեռացած եւ բռնապետական դարձող ինչ որ իշխանության վերարտադրմանը եւ դա կանի այսքան անթաքույց ու այսքան ցինիկ:

Որ Ռուսաստանի դեմ պայքարը կարող է այնքան կուրացնել ժողովրդավար Եւրոպային, որ նա կարող է աջակցել մարդու իրավունքները տոտալ ոտնահարող հայկական ինչ- որ ռեժիմի, որը իբրև թե երեւութական պայքար է մղում Ռուսաստանի դեմ:

Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ մեզ` Ռուսաստանն ու ռուսական անազատ իրականությունը տասնամյակներ շարունակ մերժողներիս այնպես կհիասթափեցնի, որ կհամոզի` եւրոպական արժեքները կեղծ են եղել ու ձեւական: Եվ դրանք ոչնչով առավել չեն ռուսական «դեմոկրատիայից»…

Արմինե Օհանյանի ֆեյսբուքյան էջից

