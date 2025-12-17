17/12/2025

Ներդրում մանկապարտեզների կառուցման համար, մեր ոճը սա է․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 17/12/2025 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կմնա Բրյուսելի հիմնական գործընկերը տարածաշրջանում, Վրաստանը՝ ոչ․ Եվրահանձնաժողով

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»․ Էրդողանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար նպաստների նոր չափեր կլինեն․ մանրամասներ

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներդրում մանկապարտեզների կառուցման համար, մեր ոճը սա է․ Տեսանյութ

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրեն Պապիկյանը որդի է ունեցել` կկոչեն Ռաֆայել

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը կմնա Բրյուսելի հիմնական գործընկերը տարածաշրջանում, Վրաստանը՝ ոչ․ Եվրահանձնաժողով

17/12/2025 infomitk@gmail.com