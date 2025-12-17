Լուրեր Կրթություն Ներդրում մանկապարտեզների կառուցման համար, մեր ոճը սա է․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 17/12/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious Սուրեն Պապիկյանը որդի է ունեցել` կկոչեն ՌաֆայելNext 3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար նպաստների նոր չափեր կլինեն․ մանրամասներ Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Հայաստանը կմնա Բրյուսելի հիմնական գործընկերը տարածաշրջանում, Վրաստանը՝ ոչ․ Եվրահանձնաժողով 17/12/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր «Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»․ Էրդողանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել 16/12/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Կրթություն Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար 16/12/2025 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Հայաստանը կմնա Բրյուսելի հիմնական գործընկերը տարածաշրջանում, Վրաստանը՝ ոչ․ Եվրահանձնաժողով
«Մենք շարունակում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»․ Էրդողանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել
Զանգակատան դպրոցի բակից կհեռացվի Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած Պարույր Սևակի քանդակը. Լուսանկար