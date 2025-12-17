17/12/2025

Քաղաքային բլոգերն ու «շիշ բռնողը» մերժվեցին ՔՊ-ի կողմից. 3 կողմ ձայն. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 17/12/2025 1 min read

«ԱԺ ՔՊ խմբակցության ամենասկանդալային պատգամավորներից Հայկ Սարգսյանը, ըստ «Հրապարակ» օրաթերթի, չի ընտրվել որպես պատգամավորության թեկնածու:

«Ժողովուրդ» օրաթերթը ՔՊ-ական աղբյուրներից պարզեց, որ ՔՊ վարչությունը նրան մերժել է. միաձայն գրեթե 20 հոգանոց վարչությունում ընդամենը 3-4 հոգի է կողմ քվեարկել նրա թեկնածությանը։

Մերժման պատճառները, սակայն, շատ ավելի խորքային են։ Սարգսյանը լուրջ հակասությունների մեջ էր ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ՝ նրան մեղադրելով կոռուպցիոն հակումների ունենալու համար, նշելով, որ նա հովանավորում է խաղատնային բիզնեսները։ Բացի դրանից, իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ, Հայկ Սարգսյանն ու նրա եղբայր Նաիրի Սարգսյանը հավակնություններ ունեին զբաղեցնելու Տիգրան Ավինյանի տեղը՝ Երեւանում առաջիկա քաղաքապետի ընտրությունների համատեքստում։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը իր աղբյուրներից տեղեկացավ, որ չնայած փոխադարձ սառը հարաբերություններին՝ Ալեն Սիմոնյանն ու Տիգրան Ավինյանը կոալիցիա են կազմել, որպեսզի կասեցնեն Հայկ Սարգսյանի առաջընթացը ՔՊ-ում։

Արդյունքում, մարդը, որը հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էր՝ բառացիորեն «ջրի շիշը բռնողը», այսօր մերժված է հարազատ կուսակցության կողմից։ Այս տարվա գարնանն էլ Ալեն Սիմոնյանի «ջանքերով» նա կուսակցական նկատողություն էր ստացել

ՔՊ-ում քննարկել են, թե Հայկ Սարգսյանը եւ եղբայր Նաիրի Սարգսյանը, որը քաղաքային հարցերով բլոգեր է դարձել, մտադիր էին Երեւանի առաջիկա քաղաքապետի ընտրություններում դառնալ ՔՊ-ի թեկնածուն, դրա համար նրանց ընթացքը կասեցվել է՝ մրցակցային տրամաբանությունից ելնելով»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կառավարությունում շարունակում են խարխափել տգիտության, անտեղյակության մեջ․ Լուսանկար

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետականաքանդը

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նազիկ Ավդալյանը պատգամավորի թեկնածո՞ւ․ Լուսանկար

17/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի խոհարարը հարձակվել է զոհվածի մոր վրա․ Լուսանկար

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վախեցեք ոչ թե Քաջ Նազարից, այլ՝ Քաջ Նազարից վախեցողներից

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի «պապիկ ծեծողների» գործը կարճվեց, ոչինչ այդպես էլ ապացուցել չկարողացան․ Քրիստինե Վարդանյան

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրբ Ծնունդից առաջ չեն ուզում դատավճիռները հրապարակել

17/12/2025 infomitk@gmail.com