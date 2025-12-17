17/12/2025

3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար նպաստների նոր չափեր կլինեն․ մանրամասներ

infomitk@gmail.com 17/12/2025 1 min read

Ազգային ժողովում հաստատվել է 2026 թվականից 3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար նպաստների նոր չափերի մասին օրինագիծը՝

– 2026-ից սկսած ընտանիքի երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի համար (մինչև 6 տարին լրանալը) պետությունն ամսական կփոխանցի 50 հազար դրամ նպաստ;

– Երեխաների ծննդյան միանվագ նպաստը կլինի 500 հազար դրամ։ Դրանք տրվելու են միայն այն երեխաներին, որոնք ծնվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում ստացել են ՀՀ քաղաքացիություն;

Ներկայիս օրենսդրության համաձայն՝ 1-ին և 2-րդ երեխայի ծննդյան նպաստը կազմում է 300 հազարական դրամ, 3-րդ և 4-րդ երեխաների համար՝ մեկական մլն դրամ, 5-րդ և հաջորդ երեխաների համար՝ 1,5-ական մլն դրամ:

