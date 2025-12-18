Արցախում մեր հարյուրավոր սրբատեղիների կորստյան հետ հաշտ անձինք գնում են Էջմիածինը «ազատագրելու»

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․
«Իսկ միգուցե «տասնյակը» վաղը Էջմիածնի փոխարեն, դիցուք, Գանձասար գնա՞, քանզի հայկական սրբությունների իրական պղծումն այժմ բռնազավթված Արցախում է տեղի ունենում բարբարոսական տարերքի կողմից։
Արցախում Գանձասարի, Դադիվանքի, Ամարասի, Ծիծեռնավանքի և մեր հարյուրավոր այլ սրբատեղիների կորստյան հետ հաշտ անձինք գնում են Էջմիածինը «ազատագրելու»։
Խոսքեր չկան, ուղղակի պատմության ծաղրն է մեր հանդեպ»։
