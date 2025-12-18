18/12/2025

Արցախում մեր հարյուրավոր սրբատեղիների կորստյան հետ հաշտ անձինք գնում են Էջմիածինը «ազատագրելու»

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․

«Իսկ միգուցե «տասնյակը» վաղը Էջմիածնի փոխարեն, դիցուք, Գանձասար գնա՞, քանզի հայկական սրբությունների իրական պղծումն այժմ բռնազավթված Արցախում է տեղի ունենում բարբարոսական տարերքի կողմից։

Արցախում Գանձասարի, Դադիվանքի, Ամարասի, Ծիծեռնավանքի և մեր հարյուրավոր այլ սրբատեղիների կորստյան հետ հաշտ անձինք գնում են Էջմիածինը «ազատագրելու»։

Խոսքեր չկան, ուղղակի պատմության ծաղրն է մեր հանդեպ»։

Ադրբեջանում հրապարակվել է թվով 24 նյութ, ուր Հայաստանի տարածքը կոչվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական անվամբ

Երկու եղբայր

Իշխանությունը փորձում է Մայր Աթոռի դեմ արշավն իրականացնել ներքին կոնֆլիկտներ հրահրելու միջոցով

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հակասեմականության աճը որակել է որպես «հին չարիք»

Ֆոն դեր Լեյենը զգուշացնում է ԵՄ-ի «վտանգավոր» իրականության մասին՝ կապված համաշխարհային կարգի փոփոխության հետ

ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցելու տարբերակին կատաղի դիմադրում է Բելգիան` չի մերժվի. «Սա Եվրոպայի և Բելգիայի միջև պայքար չէ»

Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք․ Գերմանիայի կանցլեր

