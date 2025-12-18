Դեկտեմբերի 19-ի աստղագուշակ․ Դուք շատ բանի եք ուզում հասնել, և գուցե նույնիսկ հաջողության ․․․

Եթե կարող եք խուսափել որևէ դժվար, ձանձրալի կամ հոգնեցուցիչ առաջադրանքից, ապա արեք դա: Այս օրը նրանց համար անբարենպաստ կլինի, և շատ հիասթափեցնող կլինի ուժասպառ լինել և հասնել այնպիսի արդյունքների, որոնց հեշտությամբ կհասնեիք մեկ այլ ժամանակ:
Ավելի լավ է պլանավորել ինչ-որ հաճելի բան. կիրակի օրը թույլ կտա ձեզ լիցքավորվել և լրացնել ձեր էներգիայի պաշարները, զբաղվել նոր հոբբիով կամ ստեղծել հետաքրքիր կապեր։
Նրանց համար, ովքեր այսօր դեռ պետք է լուծեն որոշ խնդիրներ, լավագույնն է նախապես ընտրել իրենց օգնականներին: Դրանք կարող են լինել վաղեմի ընկերներ կամ մարդիկ, ովքեր նախկինում օգնել են ձեզ: Հհույս մի դրեք նոր ծանոթությունների վրա, նույնիսկ եթե նրանք լուրջ և վստահելի են թվում: Ցավոք, շատ կասկածելի անհատներ կարող են հենց հիմա այդպիսին թվալ։
Լավագույնն է կարևոր անձնական զրույցները հետաձգել մինչև կեսօր: Կիրակի առավոտյան նույնիսկ ամենամտերիմ մարդկանց հետ կարող է դժվար լինել լեզու գտնելը, և անմեղ դիտողությունները կարող են վիրավորական թվալ: Այնուամենայնիվ, հետագայում դուք հիանալի կհասկանաք միմյանց, և փոխզիջման հասնելը շատ ավելի հեշտ կլինի:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Մի՛ պահանջեք անհնարինը ինքներդ ձեզանից։ Այսօր նույնիսկ ամենաէներգետիկ և նախաձեռնող Խոյերը դժվար կլինեն հերոս լինել. հանգամանքները անբարենպաստ են, և ձեր էներգիայի պաշարները արագորեն նվազում են։ Հնարավոր է, որ դուք չկարողանաք կատարել նախկինում տված որոշ խոստումներ։ Նման դեպքերում կարևոր է չզբաղվել ինքնաքննադատությամբ, այլ մտածել այն մասին, թե ինչպես շտկել իրավիճակը կամ գոնե նվազագույնի հասցնել տհաճ հետևանքները։ Ի դեպ, որոշ դեպքերում պարզ կդառնա, որ ոչ ոք չէր սպասում, որ այսօր ամեն ինչ կանեք։ Եվ որքան շուտ կարողանաք հանգիստ քննարկել ամեն ինչ, այնքան շուտ կհասկանաք, թե ինչպես շարունակել և ինչի վրա կենտրոնանալ։
Օրը հարմար է առօրյա գործերի համար, որոնք չափազանց բարդ կամ ձանձրալի չեն և չեն պահանջում հատկապես ստեղծագործական մոտեցում։ Այսօր ոչ բոլոր Խոյերը կունենան փայլուն գաղափարներ, բայց այս նշանի շատ ներկայացուցիչներ կգնահատեն ուրիշների գաղափարները և արագ կմասնակցեն դրանց իրականացմանը։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Շատ բան կա անելու, բայց դուք կարող եք պարզել, որ դուք միակն եք, ով դա հասկանում է: Շատ Ցուլեր օրվա զգալի մասը կանցկացնեն ուրիշներին միավորելով և ոգեշնչելով, նրանց ճիշտ ուղղությամբ մղելով, իսկ երբեմն էլ՝ ուրիշի ծուլության և անուշադրության հետևանքների հետ գործ ունենալով: Հմուտ օգնականներ գտնելը բավականին դժվար կլինի, հատկապես Ցուլերի համար, ովքեր սովոր են անմիջապես հասկացված լինելուն: Դժվար կլինի պահպանել հանգստությունը՝ անընդհատ բացատրելով ամենապարզ բաները, բայց դուք կարող եք հաղթահարել դա: Ամեն դեպքում, մենք կարծում ենք, որ այդպես է:
Սա լավ օր է երկարաժամկետ ծրագրեր կազմելու համար: Դուք շատ իրատես կլինեք և կխուսափեք կեղծ հույսեր փայփայելուց: Որոշ Ցուլեր հետաքրքիր գաղափարներ կունենան աշխատանքը կամ կարիերան փոխելու վերաբերյալ: Հիշե՛ք, որ լավագույնն է ամեն ինչ քայլ առ քայլ անել. գնահատեք իրավիճակը, մտածեք կոնկրետ քայլերի մասին, գնահատեք դրանց հնարավոր հետևանքները և միայն դրանից հետո գործողություններ ձեռնարկեք:
Կեսօրը լավ լուրեր կբերի ձեզ համար շատ սիրելի մեկի կամ նրա հետ ձեր հարաբերությունների բարելավման վերաբերյալ: Սա բարենպաստ ժամանակ կլինի ռոմանտիկ հանդիպման համար:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Նույնիսկ ձեզ համար չափազանց շատ շփումներ կլինեն։ Աստղերը զգուշացնում են, որ օրվա զգալի մասը կանցկացվի դատարկ զրույցներով, որոնցից Երկվորյակները, հավանաբար, կնախընտրեին հրաժարվել։ Ավելին, անվերջ քննարկումները կխանգարեն ձեզ կենտրոնանալ այն բաների վրա, որոնք վաղուց պլանավորում եք անել։ Կարևոր է նաև ընտրողական լինել ձեր սոցիալական շրջապատում։ Դուք շրջապատված կլինեք չափազանց շատ մարդկանցով, ովքեր քննադատում, բամբասում կամ քննարկում են զգայուն թեմաներ։ Նման մարդիկ ոչ միայն կվատնեն ձեր ժամանակը, այլև երկար ժամանակով կփչացնեն ձեր տրամադրությունը, եթե չափազանց ուշադիր լսեք։
Հակառակ դեպքում օրը բարենպաստ է։ Այն հարմար է ուսումնասիրության և ստեղծագործականության համար՝ հնարավորություն տալով հասկանալ բարդ հարցեր և կազմել ծրագրեր։ Որոշ Երկվորյակներ հնարավորություն կունենան մասնակցել իրենց հոբբիներին վերաբերող միջոցառումների, ինչը շատ օգտակար կլինի։
Հետաքրքիր հանդիպումներ են սպասվում նրանց, ովքեր ճանապարհորդում են։ Հավանական է բարեկամության սկիզբ, և հնարավոր են նաև սիրային հետաքրքրություններ։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Այսօր նախկինում կազմված ծրագրերին հետևելը քիչ հավանական է, և դա կարող է վշտացնել ամենազգայուն Խեցգետիններին։ Շատ բաներ չեն ստացվի այնպես, ինչպես սպասվում էր։ Բայց եթե օբյեկտիվորեն գնահատեք իրավիճակը, կտեսնեք, որ նոր սահմանափակումների հետ մեկտեղ գալիս են նոր հնարավորություններ, որոնցից լավ կլինի օգտվել։ Այս նշանի ներկայացուցիչները, ովքեր կարողանում են պահպանել կառուցողական և դրական վերաբերմունք ամբողջ օրվա ընթացքում, երեկոյան կհասկանան, որ ավելի շատ բան են արել, քան սպասում էին։
Ուղևորություններ պլանավորողները պետք է ավելի զգույշ լինեն։ Ճանապարհին հնարավոր են տհաճ միջադեպեր և ուշացումներ։ Արժե նախապես քննարկել մի քանի երթուղու տարբերակներ և կրկնակի ստուգել, որ ձեզ հետ վերցրել եք ամեն ինչ, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է։
Փոքր չպլանավորված ծախսերը կապված կլինեն կենցաղային խնդիրների լուծման հետ, ինչպիսիք են մանր վերանորոգումները կամ օգտակար իրերի գնումը։ Երեկոյան կարող եք նվերներ ընտրել սիրելիների համար. արագ կհասկանաք, թե ինչն է նրանց ուրախացնելու։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Փորձեք չափազանց չանհանգստանալ։ Այսօր դա կարող է դժվար լինել, քանի որ հուզական իրավիճակը լարված կլինի։ Այնուամենայնիվ, Առյուծները, ովքեր փորձում են օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը, արագ կհասկանան, որ անհանգստանալու պատճառ չկա, և որ ուրախանալու շատ բան կա։ Օրինակ՝ ընկերները կարող են լավ նորություններ կիսվել կամ հետաքրքիր բան առաջարկել, ծանոթները կարող են հետաքրքիր գաղափարներ առաջարկել կամ օգնել ձեզ շահավետ գործարք կնքել, իսկ մեկը, ով վաղուց ձեզանից փոքր գումար է վերցրել, վերջապես կվերադարձնի այն։ Փորձեք ուշադրություն դարձնել այս բաներին, որպեսզի մանր նյարդայնացնող բաները չփչացնեն ձեր կիրակին։
Այսօր սիրահարված Առյուծներին շատ հաճելի անակնկալներ են սպասվում։ Սա հատկապես վերաբերում է նրանց, ովքեր կարծում են, որ իրենց զգացմունքները անպատասխան են։ Հնարավոր է, որ այսօր կապացուցի, որ նրանք սխալվել են։ Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ, դրական միտումներ կգերակշռեն սիրային հարաբերությունների ոլորտում։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Անկախ նրանից, թե որքան եք հոգ տանում ուրիշների բարեկեցության մասին, այսօր լավ ժամանակ է ուշադրություն դարձնելու ձեր սեփական հետաքրքրություններին և կարիքներին: Լավ ժամանակ է մի փոքր առողջ եսասիրության մեջ ընկղմվելու և հիշելու այն ցանկությունները, որոնք դեռ չեն կատարվել: Դուք կարող եք հայտնաբերել, որ ուրիշները պատրաստ են օգնել ձեզ՝ ոմանք անցյալի բարիքների համար երախտագիտությունից դրդված, մյուսները պարզապես այն պատճառով, որ դուք լավ մարդ եք: Այնպես որ, մի՛ վարանեք օգնություն խնդրել և մի՛ զարմացեք, եթե նրանք, ովքեր նախկինում հեռու էին և դժկամությամբ էին մասնակցում, որոշեն աջակցել ձեզ:
Դուք կարող եք մտածել ձեր կյանքում որոշ մեծ փոփոխություններ կատարելու մասին, բայց դեռ վաղ է որևէ կոնկրետ քայլ ձեռնարկելու համար: Ժամանակ տվեք ինքներդ ձեզ՝ իրավիճակը ուսումնասիրելու և տարբեր սցենարներ համեմատելու համար: Դուք կվերադառնաք այսօր ծագած գաղափարներին մի քանի շաբաթից կամ օրից. այնուհետև կկարողանաք դրանք կիրառել:
Սա բարենպաստ օր է ժամադրությունների, կարճատև ռոմանտիկ հանգստի և ձեր սիրելիի հետ ժամանակ անցկացնելու համար:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրվա սկիզբը շատ զբաղված կլինի։ Շատ Կշեռքներ ստիպված կլինեն միաժամանակ մի քանի գործ անել՝ միաժամանակ լուծելով իրենց և ուրիշների խնդիրները և մտածելով հազարավոր բաների մասին։ Մյուսները նման պայմաններում արագ կհոգնեն, բայց դուք բավարար էներգիա կունենաք ամեն ինչ ավարտին հասցնելու համար։
Այնուամենայնիվ, կեսօրին, հավանաբար, ձեզ հանգստի կարիք կզգաք. հիշեք սա պլաններ կազմելիս։ Այս ընթացքում կարող են ընտանեկան անհամաձայնություններ առաջանալ, և նույնիսկ ձեզ շատ մտերիմ մեկի հետ ընդհանուր լեզու գտնելն ավելի դժվար կլինի։ Որոշ Կշեռքներ կգտնեն իրավիճակը հարթելու միջոց, բայց դա չի նշանակում, որ դա հեշտ է։ Հումորի զգացումը կօգնի. ձեր զվարճալի մեկնաբանությունները շատերի տրամադրությունը կբարձրացնեն և կօգնեն նրանց ավելի դրական զգալ։
Լավագույնն է երեկոյան համար չպլանավորել որևէ հատկապես դժվար կամ հոգնեցուցիչ բան։ Այս ժամանակը լավագույնս հարմար է ոգեշնչող գործունեության համար։ Հատկապես հաճելի կլինի, եթե ձեր սիրելին միանա ձեզ։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Նույնիսկ աննշան իրադարձությունները այսօր ձեզ ավելի սուր կզգացնեն, քան սովորաբար։ Հետևաբար, կիրակին շատ անհանգստություններ կբերի, և իսկապես կարևոր բաների վրա կենտրոնանալը դժվար կլինի։ Աննշան հարցերի շուրջ վեճերը, ինչպես նաև ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ առօրյա հարցերի շուրջ տարաձայնությունները կարող են սրել իրավիճակը։
Հիշե՛ք. առաջացող շատ խնդիրներ շուտով կլուծվեն ինքնուրույն, այնպես որ մի՛ ընդունեք դրանք չափազանց լուրջ։ Այլ դեպքերում դժվարությունները այնքան լուրջ չեն լինի, որքան սկզբում թվում են։ Դուք կարող եք հաղթահարել ամեն ինչ, եթե հետևողականորեն գործեք և լսեք ձեր ինտուիցիային։
Զգույշ եղեք նոր ծանոթությունների հետ։ Այս մարդիկ այնքան էլ անվնաս և բարյացակամ չեն, որքան ձևացնում են։ Նրանցից ոմանք կարող են ձեզ շատ խնդիրներ պատճառել։ Այսօր առաջին հանդիպման գնացող Կարիճների համար աստղերը խորհուրդ են տալիս պահպանել հանգստությունը։ Կա հավանականություն, որ նման հանդիպումը նոր հարաբերությունների սկիզբ կլինի, բայց մի՛ շտապեք։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Դուք շատ բանի եք ուզում հասնել, և գուցե նույնիսկ հաջողության հասնեք, բայց միայն մեկ պայմանով. մի՛ փորձեք ամեն ինչ անել ինքներդ։ Որքան շուտ օգնություն գտնեք, այնքան ավելի հեշտ կլինի հասնել ձեր նպատակներին։ Այնուամենայնիվ, զգուշությունը կարևոր է։ Այսօր շատ Աղեղնավորներ ավելի միամիտ կլինեն, քան սովորաբար՝ ռիսկի դիմելով վստահել այն մարդկանց, որոնցից այլապես կխուսափեին։ Դիմեք նրանց, ովքեր լավ գիտեն, և խուսափեք նոր ծանոթների հետ չափազանց բաց լինելուց. սա բավարար կլինի տհաճ իրավիճակներից խուսափելու համար։
Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են զարգանում ձեր հարաբերությունները սիրելիների հետ։ Կարող եք նկատել, որ կուտակվել են որոշ դժգոհություններ և բողոքներ, և ժամանակն է բացահայտ քննարկել այն բաները, որոնց մասին երկար ժամանակ միայն ակնարկել եք։ Ահա թե որտեղ պետք է նախաձեռնություն ցուցաբերեք։ Կեսօրը, հավանաբար, իդեալական ժամանակն է դա անելու համար։
Զգույշ եղեք փողի հետ, հատկապես, եթե այսօր շատ գնումներ եք պլանավորում։ Կա ձեր ֆինանսական հնարավորությունները սխալ հաշվարկելու կամ գերագնահատելու ռիսկ։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Դուք չափազանց հաճախ կհայտնվեք ուշադրության կենտրոնում, ինչը կարող է ձեզ անապահով զգալ։ Նույնիսկ ամենաազդեցիկ Այծեղջյուրները կզգան, որ բոլորը միայն քննարկում են իրենց թերություններն ու թերությունները։ Դա քիչ հավանական է։ Ավելին, եթե ճիշտ վարվեք, կարող եք բարենպաստ տպավորություն թողնել նրանց վրա, ովքեր սովորաբար բոլորին չեն սիրում։ Հետևաբար, ուշադիր լսեք ձեր ինտուիցիային. այն ձեզ կասի, թե ինչ և երբ ասել և անել։
Այս օրը հարմար է հին կապերը վերականգնելու և հին ծանոթների հետ կապը վերականգնելու համար։ Նրանք կարող են ձեզ հետաքրքիր բան առաջարկել կամ պատմել այն նախագծի մասին, որի վրա կարող եք աշխատել։ Որոշ Այծեղջյուրներ շատ օգտակար խորհուրդներ կստանան ֆինանսների վերաբերյալ։
Անձնական հարաբերություններում դրական միտումները նկատելի ազդեցություն կունենան։ Անկախ նրանից, թե այսօր ընկերների հետ եք դուրս գալիս, թե սիրային հանդիպման եք ձեր սիրելիի հետ, դուք երկու դեպքում էլ կզգաք դրական ազդեցությունների հարուստ պաշար։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը շատ արդյունավետ կլինի. դուք կհասնեք նույնիսկ ավելին, քան նախատեսված էր՝ լավ կատարելով ինչպես ծանոթ, այնպես էլ նոր առաջադրանքները: Դուք չեք ցանկանա ոչինչ հետաձգել, ուստի շատ Ջրհոսներ համառորեն կհետապնդեն իրենց նպատակները, նույնիսկ եթե հանգամանքները բարենպաստ չեն: Գործին ստեղծագործական մոտեցումը թույլ կտա ձեզ հաջողության հասնել այնտեղ, որտեղ մյուսները ձախողվել են։
Այնուամենայնիվ, մի մոռացեք հանգստանալու մասին: Սա հատկապես վերաբերում է երիտասարդ Ջրհոսներին, ովքեր հակված են գերագնահատել իրենց կարողությունները: Նշանի նման ներկայացուցիչները ռիսկի են դիմում չափազանց շատ էներգիա ծախսել մանրուքների վրա և ուժասպառ լինել, նախքան իրենց ամենակարևոր ծրագրերը իրականացնելը: Նման իրավիճակներից խուսափելու համար լավագույնն է առաջնահերթությունները սահմանել օրվա սկզբում։
Կիրակի օրը բարենպաստ կլինի սոցիալական շփումների համար: Դուք կկարողանաք կապ հաստատել շատ մարդկանց հետ, նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր նախկինում այդքան էլ բարեկամական չէին: Կեսօրը լավ ժամանակ է այն մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնց վրա կցանկանայիք տպավորություն թողնել:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ձեր զգացմունքները կառավարելը սովորականից ավելի դժվար կլինի: Այսօր շատ Ձկներ հատկապես իմպուլսիվ կլինեն՝ ռիսկի դիմելով ասել կամ անել այնպիսի բաներ, որոնց համար հետագայում կզղջան: Նրանք, ովքեր պահպանում են հանգստությունը և խուսափում են անխոհեմ գործողություններից, կհաջողեն նույնիսկ դժվարին իրավիճակներում: Նոր ծանոթությունները կարող են օգնել նրանց հասնել դրան՝ հնարավոր է՝ խթանելով բարեկամությունները կամ սիրային հարաբերությունները:
Զգուշություն է պահանջվում ֆինանսների հետ կապված բոլոր հարցերում: Դուք հակված կլինեք գումար ծախսել զվարճանքի և գնումների վրա՝ առանց մեծապես հաշվի առնելու ձեր դա թույլ տալու կարողությունը: Երկու անգամ մտածեք, նախքան այնպիսի բան գնելը, որից հեշտությամբ կարող եք հրաժարվել: Եթե մեծ գումար եք ծախսում, խորհուրդ հարցրեք վստահելի մարդուց:
Օրը հարմար է ակտիվ հանգստի, ճանապարհորդության և զբոսանքների համար: Բնապատկերի փոփոխությունը կխթանի շատ Ձկների: Ստեղծագործ Ձկները կգտնեն ոգեշնչման նոր աղբյուր:
