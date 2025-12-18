18/12/2025

Երկու եղբայր

infomitk@gmail.com 18/12/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիեւը մի հարցում շատ նման են իրար` նրանք ազատ տարածք «չեն հանդուրժում»:

Ինչո՞ւ է 2020 թվականից հետո Ադրբեջանի նախագահն այդքան ակտիվ, նախաձեռնող ու անդադրում` նա հասկանում է, որ եթե դադար վերցնի, շունչ քաշի եւ ինչ-որ ժամանակ պասիվ լինի, հայերն ուշքի կգան, կսկսեն արթնանալ, ոտքի կանգնել, կազմակերպվել, պաշտպանել իրենց երկիրը եւ, ի վերջո, նաեւ կսկսեն հետ բերել իրենց կորուստները:

Ուստի հաղթողների լավագույն տակտիկան չհապաղելն է` արագ, հատու քայլերով, վճռական հարվածներ հասցնելը, մինչեւ կհասնի իր վերջնական նպատակին: Նրա համար խիղճ, բարոյականություն, օրենքներ, միջազգային իրավունք գոյություն չունեն: Նա հարվածում է՝ չթողնելով, որ պարտությունից ընկճված հակառակորդն ուշքի գա, մեջքը շտկի:

Նույնն անում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ոչ թե թշնամի երկրի, այլ՝ սեփական ժողովրդի նկատմամբ: Նա թույլ չի տալիս, որ պարտությունից ու թշնամու տեւական հարվածներից դեռ ուշքի չեկած ժողովուրդը սթափվի, գիտակցի, թե ինչ է տեղի ունեցել, հասկանա իր դժբախտությունների պատճառը, գտնի իր ողբերգության մեղավորներին ու փորձի պատժել կամ իրավիճակ փոխել:

Նա Ալիեւի նման ամեն օր մի հարված է հասցնում` մեկը մեկից հուժկու եւ անսպասելի: Հարվածում է ժողովրդի ողնաշարին, նրան պահող հենասյուներին, նրա արժանապատվությանը: Հարվածում է քայլերով, քարոզչությամբ, ապակողմնորոշելով, որ նա չգիտակցի` որն է հաղթանակը, որը` պարտությունը, ով է մեղավոր, ով` անմեղ:

Հարվածում է, որ չհասցնի ուշքի գալ, պայքարել: Հարվածում է ընդդիմությանը, որ չհասցնի հայտ ներկայացնել, կազմակերպվել, այլընտրանք առաջարկել հասարակությանը: Բանաձեւը մեկն է` ժամանակ չտալ եւ ազատ տեղ չթողնել, որ որեւէ մեկը կարողանա այդ նիշան զբաղեցնել:

Արմինե Օհանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանում հրապարակվել է թվով 24 նյութ, ուր Հայաստանի տարածքը կոչվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական անվամբ

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունը փորձում է Մայր Աթոռի դեմ արշավն իրականացնել ներքին կոնֆլիկտներ հրահրելու միջոցով

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախում մեր հարյուրավոր սրբատեղիների կորստյան հետ հաշտ անձինք գնում են Էջմիածինը «ազատագրելու»

18/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հակասեմականության աճը որակել է որպես «հին չարիք»

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը զգուշացնում է ԵՄ-ի «վտանգավոր» իրականության մասին՝ կապված համաշխարհային կարգի փոփոխության հետ

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցելու տարբերակին կատաղի դիմադրում է Բելգիան` չի մերժվի. «Սա Եվրոպայի և Բելգիայի միջև պայքար չէ»

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք․ Գերմանիայի կանցլեր

18/12/2025 infomitk@gmail.com