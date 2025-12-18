Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում, նաև՝ մարզերից 

Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում։
Հաղորդվում է, որ ոստիկանական ուժեր են տեղակայվում ոչ միայն Երևանից, այլև այլ մարզերից։
Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում։
Հաղորդվում է, որ ոստիկանական ուժեր են տեղակայվում ոչ միայն Երևանից, այլև այլ մարզերից։
Բաց մի թողեք
Ինչ ունեցվածք ունի Շիրակի մարզպետի թեկնածուն և ինչ գործարքների մեջ է եղել․ Փաստաթղթեր
Միքայել Սրբազանին կվիրահատեն, նա առանձին հիվանդասենյակում է
Ռուս – սերբական հարաբերությունները լարվում են, իսկ Պուտինն անգամ չի հիշում հայության դեմ Վուչիչի արածը