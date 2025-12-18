18/12/2025

Տասը եպիսկոպոս արքեպիսկոպոսները ստորագրվեցին Փաշինյանի կողմից․ Սարգսյան

Տասը եպիսկոպոս արքեպիսկոպոսները ստորագրվեցին Փաշինյանի կողմից։

Բեմադրված կրկեսը Մայր աթոռի բակում անգամ ծափահարությունների կարիք չուներ, որովհետեւ խամաճիկ ու ծառա իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները ոնց քաղաքացիական հագուստով շղթա կազմած մայդան բերեցին տիրադավներին, այնպես էլ տարան։

Պարոն Վազգեն Միրզախանյանն էլ իբր գոռում էր’ դուք էլ մերն եք, պատասխանում եմ’ դուք մերը չեք, սատանայինն եք ու սատանայից եք։

Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

Կոչ եմ անում, որևէ պարագայում չմասնակցել տիրադավ հոգևորականների, իսկ իրականում՝ ուժային կառույցների կողմից կազմակերպված այսօրվա արշավին

ՀՀ ոստիկանությունը, փաստացի հերքում է այսօր առավոտյան Ոստիկանության կողմից տարածված հայտարարությունը

Դեկտեմբերի 19-ի աստղագուշակ․ Դուք շատ բանի եք ուզում հասնել, և գուցե նույնիսկ հաջողության ․․․

Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում, նաև՝ մարզերից 

