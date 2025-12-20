20/12/2025

Ելիսեյան պալատի աշխատակիցը կասկածվում է նստավայրից ճենապակի գողանալու մեջ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/12/2025 1 min read

Ելիսեյան պալատի աշխատակիցը կասկածվում է Ֆրանսիայի նախագահական նստավայրից ճենապակի գողանալու մեջ, որի վնասը գնահատվում է տասնյակ հազարավոր եվրո, հայտնել է «Le Parisien» թերթը։

Աղբյուրը թերթին հայտնել է, որ քննիչները կարծում են, որ սեղանի գցման ու գրառումների պահպանման համար պատասխանատու 40-ամյա պալատական ​​աշխատակից Տոմաս Մ.-ն երկու տարվա ընթացքում գողացել է մոտ 100 ափսե, բաժակ և այլ ճենապակյա իրեր, որոնք օգտագործվել են պետական ​​​​ընթրիքների և այլ պաշտոնական ընդունելությունների համար։ Որոշ իրեր դասակարգվում են որպես ֆրանսիական մշակութային ժառանգություն։

Նա գողացված իրերը վերավաճառել է Վերսալում բնակվող և Լուվրում աշխատող, ճենապակյա իրերի 30-ամյա հավաքորդ Ժիսլեն Մ.-ին։ Հանցագործությանը մասնակցել է նաև բնակության վայրի աշխատակցի ծանոթ հնաոճ իրերի վաճառողը։

Երեք հանցակիցներ ձերբակալվել են դեկտեմբերի 16-ին ու խոստովանել են հանցագործությունը։ Վերսալում հավաքորդի բնակարանի խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է գողացված ճենապակու մեծ մասը։ Դատարանը նրան արգելել է աշխատել Լուվրում։ Ելիսեյան պալատի աշխատակիցն ինքը հրաժարական է տվել իր պաշտոնից նոյեմբերի վերջին։

Դատավարությունը նշանակված է 2026 թվականի փետրվարին։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն հարվածել է Սիրիայի բազմաթիվ թիրախների․ Պատերա՞զմ է

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շատ պուտիններ կան․ Զելենսկի

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է արգելել իր զավակներին Թրամփը

20/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 21-ի աստղագուշակ․ Լավ օր չէ լուրջ պարտավորություններ ստանձնելու համար՝ առանց ուշադիր մտածելու

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ելիսեյան պալատի աշխատակիցը կասկածվում է նստավայրից ճենապակի գողանալու մեջ. Լուսանկար

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղը հյուսիսային կիսագնդում կդիտվի ամենաերկար գիշերն ու ամենակարճ ցերեկը

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջիկ հավատացյալներն այս կիրակի արձակուրդում են, Փաշինյանը Պուտինին կգրկախառնվի

20/12/2025 infomitk@gmail.com