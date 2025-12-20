Ելիսեյան պալատի աշխատակիցը կասկածվում է նստավայրից ճենապակի գողանալու մեջ. Լուսանկար

Ելիսեյան պալատի աշխատակիցը կասկածվում է Ֆրանսիայի նախագահական նստավայրից ճենապակի գողանալու մեջ, որի վնասը գնահատվում է տասնյակ հազարավոր եվրո, հայտնել է «Le Parisien» թերթը։
Աղբյուրը թերթին հայտնել է, որ քննիչները կարծում են, որ սեղանի գցման ու գրառումների պահպանման համար պատասխանատու 40-ամյա պալատական աշխատակից Տոմաս Մ.-ն երկու տարվա ընթացքում գողացել է մոտ 100 ափսե, բաժակ և այլ ճենապակյա իրեր, որոնք օգտագործվել են պետական ընթրիքների և այլ պաշտոնական ընդունելությունների համար։ Որոշ իրեր դասակարգվում են որպես ֆրանսիական մշակութային ժառանգություն։
Նա գողացված իրերը վերավաճառել է Վերսալում բնակվող և Լուվրում աշխատող, ճենապակյա իրերի 30-ամյա հավաքորդ Ժիսլեն Մ.-ին։ Հանցագործությանը մասնակցել է նաև բնակության վայրի աշխատակցի ծանոթ հնաոճ իրերի վաճառողը։
Երեք հանցակիցներ ձերբակալվել են դեկտեմբերի 16-ին ու խոստովանել են հանցագործությունը։ Վերսալում հավաքորդի բնակարանի խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է գողացված ճենապակու մեծ մասը։ Դատարանը նրան արգելել է աշխատել Լուվրում։ Ելիսեյան պալատի աշխատակիցն ինքը հրաժարական է տվել իր պաշտոնից նոյեմբերի վերջին։
Դատավարությունը նշանակված է 2026 թվականի փետրվարին։
