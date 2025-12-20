Լուսահոգի Տեր Կյուրեղ քահանա Տալյանը հաղորդություն չտվեց նրանց, ովքեր Վեհափառ Հայրապետի անունն ընթերցելիս մեջքով շրջվեցին խորանին

Լուսահոգի Տեր Կյուրեղ քահանա Տալյանի դուստրը՝ Ծովինարը, Ֆեյսբուքի իր էջում տեղադրել է իր հայրիկի լուսանկարները և դիմել Հայ Առաքելական եկեղեցու ու նրա գահակալի դեմ դուրս եկածներին.
«Շատ երկար հասունանում էր այս ասելիքս, բայց բարդ էր մի քիչ ճիշտ ձևն ու պահը գտնելը: Այսօր մեկնում եմ հայրենիքից 2 շաբաթով` սիրտս կախ, որ այս ճակատագրական պահին չեմ կարողանալու լինել իմ եկեղեցու կողքին:
Խոսքս ուղղված է հիմնականում իմ լուսահոգի հայրիկի այն հոգեզավակներին, ովքեր այսօր մոլորվել են, և նաև նրանց, ովքեր գոտեպնդվելու կարիք ունեն: Իր մահից հետո ես բոլորիդ մեջ տեսել եմ իր մի մասնիկը և մխիթարվել` խճանկարի պես ձեզնով հավաքելով իր ներկայությունը: Ես իմ հայրիկի միսն ու արյունն եմ, իր հետ ապրել եմ 30 տարի, իրենից եմ ստացել նաև հոգևոր դաստիարակությունս, հուսամ, որ նաև որոշակի հոգևոր արթնություն եմ ժառանգել:
Իմ հայրիկը շատ լայնախոհ և բարեսիրտ մարդ էր, դա բոլորը կփաստեն: Բայց կային հարցեր, որոնց մասին իր դիրքորոշումը կատեգորիկ էր և անփոփոխ: Եթե ինձ չեք հավատա, հիշե´ք 2018թ.-ի պիղծ «Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» շարժման ժամանակ իր կեցվածքն ու գործողությունները: Անգամ հաղորդություն չտվեց նրանց, ովքեր Վեհափառ Հայրապետի անունն ընթերցելիս մեջքով շրջվեցին խորանին:
Ես լիովին համոզված եմ, որ հիմա էլ ինքը լինելու էր ճիշտ դիրքում, լինելու էր ամենաառաջին գծում, երեկ լինելու էր Մայր Տաճարի ներսում, իսկ եթե բախումներ լինեին, ինքն իրեն վտանգելու էր և կանգներ մեջտեղում` խաղաղություն տարածելով, ինչպես 2008թ.-ի մարտի 1-ին արեց: Եւ ինչպես կենդանության օրոք, այնպես էլ հիմա թող իր այս խորաթափանց հայացքը սթափեցնի ոմանց, իսկ մնացածին գոտեպնդի, որ հարկ եղած դեպքում կանգնած լինենք մեր գերագույն արժեքների, մեր եկեղեցու և հայրենիքի համար պայքարի առաջին գծում:
Տէ´ր, անսասա´ն պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ»:
