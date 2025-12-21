21/12/2025

Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ տեսք ունի կինը. Թրամփ

21/12/2025

Հավատացեք, ես գեղագիտական բարձր ճաշակ ունեմ, բացառությամբ կանանց։ Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ տեսք ունի կինը։

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:

«Նույնիսկ ամենագեղեցիկ կինը կարող է անցնել իմ կողքով, և ես չեմ նայում նրան, քանի որ քաղաքականության մեջ դա մահվան նշան է»,- ասել է նա։

