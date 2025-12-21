Մեր ապրած վատ ու ձմեռ օրերում մեր կյանքը լուսավորող պահեր կան․ Արամ Ա Վեհափառի ուղերձը

Մայրավանքում կայացել է Հայագիտական տարեգրքի շնորհանդեսը, հայտնում են Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսությունից․
«Օրհնութեամբ եւ նախագահութեամբ Սուրբ Աթոռոյս գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի եւ կազմակերպութեամբ Կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» Մատենադարանին, տեղի ունեցաւ ՀԱՍԿ Հայագիտական Տարեգիրքի Նոր Շրջանի ԺԳ. եւ ԺԴ. հատորներու շնորհահանդէսը, Ուրբաթ, 19 Դեկտեմբեր 2025-ի երեկոյեան ժամը 6:00-ին, Կաթողիկոսարանիս «Կիլիկիա» Թանգարանի սրահին մէջ։
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Կաթողիկոսարանի տեղեկատուական բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան։ Ան հակիրճ տողերու մէջ ներկայացուց ՀԱՍԿ Հայագիտական Տարեգիրքին պատմականն ու գործունէութեան նպատակը։
ՀԱՍԿ Հայագիտականի զոյգ հատորները յաջորդաբար ներկայացուցին Կաթողիկոսարանի արխիւատան տեսուչ Հոգշ. Տ. Աբրահամ Աբղ. Ճուլֆայեան եւ Դպրեվանքի փոխ տեսուչ Հոգշ. Տ. Գէորգ Վրդ. Գարակէօզեան։
Դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը, խմբավարութեամբ Հոգշ. Տ. Ազատ Աբղ. Ֆիլիքեանի, գեղարուեստական յայտագիրով հանդէս եկաւ եւ հոգեպէս ջերմացուց մշակութային մթնոլորտը՝ շարականներու ու հոգեւոր երգերու կատարողութեամբ։
Զոյգ հրատարակութիւններու ներկայացումէն ետք, ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ հատորներու խմբագիր Շահան արքեպիսկոպոս Սարգիսեան։
Ձեռնարկի փակման օրհնութեան խօսքը յղելու բեմ բարձրացաւ Արամ Ա. Վեհափառ Կաթողիկոսը։ Ան ըսաւ, որ մեր ապրած վատ ու ձմեռ օրերուն մէջ, նման իրագործումները կը նկատեմ մեր կեանքի փոթորիկին մէջ ամպամած երկինքէն եկող արեւու լոյսի ճառագայթներ, որոնք կը ջերմացնեն եւ կը լուսաւորեն մեր կեանքը։ «Մենք որքա՜ն կարիքը ունինք նման իրագործումներու։ Իրագործումները հետեւողական աշխատանքի, նուիրումի, հաւատքի ու կամքի արդիւնքն են», հաստատեց Հայրապետը։ Խօսելով Հայրենիք-Սփիւռք կամուրջին մասին՝ ան ըսաւ, որ այսօր, աւելի քան երբեք, կարիքը ունինք կամուրջներու ու կամրջումներու, իսկ ՀԱՍԿ Հայագիտականը իսկապէս այդ դերը կը կատարէ։
Խանդավառ մթնոլորտի մէջ երգուեցան «Կիլիկիա» օրհներգը եւ «Ի վեհ բարձանց» հայրապետական մաղթերգը»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։
