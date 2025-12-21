ԱՄՆ ներդրումները ամբողջ Հայաստանում 1990-2024թթ. կազմում է 224 մլն դոլար։
Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումները միայն Դիլիջանում 2012-2024թթ. կազմում է 236 մլն դոլար։
Մեսրոպ Առաքելյանի ֆեյսբուքյան էջից
