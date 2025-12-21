21/12/2025

Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումները միայն Դիլիջանում 2012-2024թթ. կազմում է 236 մլն դոլար

infomitk@gmail.com 21/12/2025 1 min read

ԱՄՆ ներդրումները ամբողջ Հայաստանում 1990-2024թթ. կազմում է 224 մլն դոլար։

Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումները միայն Դիլիջանում 2012-2024թթ. կազմում է 236 մլն դոլար։

Մեսրոպ Առաքելյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանը ԵՄ-ից միջոցներ է խնդրում արտասահմանում ֆինանսավորումների համար

21/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը «վերածվում է Չինաստանի հումքային կցորդի», Չինաստանը չօգնի՝ Ռուսաստանը կորած է

21/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել օգնելու Հայաստանին ատոմակայանի արդիականացման և երկաթուղիների զարգացման գործում

20/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 22-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կախված կլինի ձեր վերաբերմունքից

21/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրենին հանդարտեցնելու փորձ անելու ժամանակ է սրտի կաթված ստացել Տեր Վրթանես Բաղալյանը

21/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստալինի ուրվականն է շրջում Հայաստանում

21/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք պետք է լինենք ուժեղ` միասնականությամբ, հաստատակամությամբ․ Նարեկ Կարապետյան

21/12/2025 infomitk@gmail.com