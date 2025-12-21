Սպիտակի ՔՊ-ական քաղաքապետը նարդու առաջնություն է կազմակերպել, ինքն իրեն մրցանակ տվել ու հայտնվել քրեական գործում

Սպիտակի ՔՊ-ական ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը իր անվան նարդու առաջնություն է կազմակերպել, մասնակցել դրան եւ զբաղեցրել 3-րդ հորիզոնականը։
Ավելի համայնքապետարանի էջում մրցույթի մասին հայտարարություն էր տարածել, ապա` տեղեկացրել հաղթողների մասին, որոնք ստացել են դրամական պարգեւ.
«….Մրցաշարի կազմակերպումն ու բարձր մակարդակով անցկացումը հնարավոր դարձան համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանի նախաձեռնության և աջակցության շնորհիվ։
Առաջնության ընդհանուր արդյունքներ
1-ին հորիզոնական– Խաչիկյան Արման,
2-րդ հորիզոնական– Օհանյան Հովհաննես,
3-րդ հորիզոնական– Նիկողոսյան Քաջայր,
4-րդ հորիզոնական– Մխիթարյան Մխիթար,
5-րդ հորիզոնական– Կարապետյան Վլադիմիր,
Շնորհավորում ենք մրցանակակիրներին՝ ցուցաբերած վարպետության և հետաքրքիր խաղի համար։
Հատուկ մրցանակ շնորհվեց Ստյոպա Մարկոսյանին՝ «Ամենատարեց մասնակից» անվանակարգում։
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին՝ ակտիվ մասնակցություն, ազնիվ պայքար և գեղեցիկ խաղ ապահովելու համար։ Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Աննա Աջամյանին՝ ինչպես մշտապես ցուցաբերած աջակցության, պատրաստակամ համագործակցության և նվիրումով կատարած աշխատանքի համար։
Այս միջոցառումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ հնագույն մարզաձևերը շարունակում են միավորել մարդկանց՝ ստեղծելով առողջ և ակտիվ միջավայր»։
Ք. Նիկողոսյանը 3֊րդ հորիզոնականը զբաղեցնելու համար ստացել է 90 հազար դրամ, 2֊րդ տեղը զբաղեցնողը` 110, 1֊ին տեղը զբաղեցնողը` 130 հազար դրամ։
Ի դեպ, ՔՊ֊ական ղեկավարը վերջերս հայտնվել էր քրեական սկանդալում, ըստ տեղեկությունների նա` քաղաքացիներից մեկին ծեծել եւ հայհոյել է։
