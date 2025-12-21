Վրացական պատվախնդրությունն ու մեր խայտառակությունը. Ասողիկ աբեղան լուսանկար է հրապարակել

Ասողիկ աբեղա Կարապետյանը Ֆեյսբուքի իր էջում տեղադրել է Վարց ուղղափառ եկեղեցուց մի լուսանկար՝ կից գրառմամբ.
«Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցու արժանապատիվ եկեղեցականները և Վրաստանի Վարչապետը՝ 92-ամյա Նորին Սրբություն Իլիա Բ. Կաթողիկոս-Պատրիարքի վեհարանում:
Մեծ դաս է տալիս այս լուսանկարը… Նայեցեք, գնացեք եւ սերտեցեք Վրաց Հովվապետի կյանքն ու գործը եւ այդ պետության վերաբերմունքը՝ տակավին ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ տարիներից գահակալող Հոգեւոր պետի նկատմամբ:
Վրացական պատվախնդրությունն ու մեր խայտառակությունը…»:
Բաց մի թողեք
Ողբերգական դեպք՝ Երևանում․ Հնդկաստանի քաղաքացին ցնցումների մեջ է ընկել ու ընկերների մոտ մահացել
Շրջիկ հավատացյալներն այս կիրակի արձակուրդում են, Փաշինյանը Պուտինին կգրկախառնվի
Շղթայական ավտովթար՝ Երևանում․ բախվել են թիվ 40 երթուղին սպասարկող «Zhongtong» ավտոբուսը, «Mustang»-ը, «Volkswagen»-ը և «Toyota»-ն․ կա վիրավոր․ Լուսանկար