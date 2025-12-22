22/12/2025

Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն այլևս կարիք չունի Մոսկվայի «բարեհաճության»

infomitk@gmail.com 22/12/2025 1 min read

Գաղտնիք չէ, որ ՌԴ-ում պարբերաբար անցկացվող ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովներին մասնակցությունը խորհրդանշական առումով տվյալ պետության և անձամբ դրա ղեկավարի քաղաքական լոյալության ու որոշակի մտերմության ցուցադրություն են Ռուսաստանի և դրա նախագահի հանդեպ։ 

Այս առումով այդ գագաթնաժողովում Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլխի բացակայությունը համարյա վերջին պահին «զբաղվածությամբ» պայմանավորելն, ակնհայտորեն, լուրջ և իրական պատճառ չի կարող դիտարկվել։

Իրականում փաստացի քաղաքական այս բոյկոտը պայմանավորված է հիմնականում այն հանգամանքով, որ Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը փորձում է ցույց տալ, որ նախ՝ ինքն այլևս կարիք չունի Մոսկվայի «բարեհաճության», իսկ այնուհետ՝ ուղերձ է Թուրքիային և Արևմուտքին, որ արհեստածին Ադրբեջանն այլևս դուրս է ռուսական ազդեցության ուղեծրից և ամբողջովին ինքնուրույն դերակատար է։

Սեփական հասարակության վրա քարոզչական ազդեցության առումով էլ Պուտինի հետ, իբր, հաշվի չնստող կերպարով Բաքվի բռնապետը փորձում է ամրապնդել սեփական դիրքերը հենց իր իսկ երկրի ներսում։

Հետաքրքիր կլինի տեսնել՝ արդյո՞ք Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը կհամարձակվի՞ շարունակել այս ուղեգիծը Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։

Վարդան Ոսկանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանից հնչող «խաղաղասիրական» կոչերը շարունակվում են

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաստաբան Ամստերդամն ՀՀ իշխանությունների կողմից Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ գործադրվող ճնշումներին

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը իր կառավարման 6 տարիների ընթացքում աղքատությունը չի կարողացել նվազեցնել նույնիսկ 2.4%-ով

22/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 23-ի աստղագուշակ․ Հնարավորություն կլինի ամրապնդել հին գործնական կապերը և հաստատել նորերը

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանից հնչող «խաղաղասիրական» կոչերը շարունակվում են

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն այլևս կարիք չունի Մոսկվայի «բարեհաճության»

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվ դու՝ իմ սեր – And You My Love

22/12/2025 infomitk@gmail.com