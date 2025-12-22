Գավառում վրաերթի են ենթարկվել 2 կանայք. Լուսանկար

Դեկտեմբերի 21-ին վրաերթ է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։
ժամը 18։30-ի սահմաններում Գավառ քաղաքի Ազատության փողոցում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 63-ամյա Սամսոն Մ․-ն իր վարած Volkswagen մակնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել փողոցի չթույլատրվող հատվածով հատող հետիոտներ, Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ 59-ամյա Հայկանդուխտ Զ․-ին և 59-ամյա Սուսաննա Ա․-ին։
Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն, և օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը վրաերթի ենթարկվածներին տեղափոխել է «Գավառ» բժշկական կենտրոն։
Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
