23/12/2025

Թրամփը ցանկանում է միջուկային զենք տեղակայել Մեծ Բրիտանիայում․ «Daily Mail»

infomitk@gmail.com 22/12/2025 1 min read

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է Միացյալ Թագավորությունը վերածել միջուկային նոր արձակման վայրի, իսկ մասնագետները գնահատում են, որ ծրագիրն ԱՄՆ-ին կարժենա 264 միլիոն դոլար, գրել է «Daily Mail»-ը՝ հղում անելով աղբյուրների։

Թրամփը նախատեսում է Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական ռազմաօդային ուժերի բազաները տեղակայել գյուղական վայրերում, քանդել առկա շենքերը, դրանց տեղում ստեղծել ռազմավարական օբյեկտներ: Այս վայրում նախատեսվում է տեղակայել առնվազն 200 ամերիկացի զինվոր:

Սա կարող է դիտվել որպես ամերիկյան միջուկային զենքի լիարժեք վերադարձ Մեծ Բրիտանիա, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք 17 տարի առաջ դուրս են բերվել նախկին նախագահ Բարաք Օբամայի կողմից: Ամերիկյան զենքը Մեծ Բրիտանիա կհասնի միայն մի քանի տարի անց, քանի որ բրիտանական բազան ներկայումս պիտանի չէ նման զենքեր տեղակայելու համար:

