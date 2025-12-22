Թրամփը ցանկանում է միջուկային զենք տեղակայել Մեծ Բրիտանիայում․ «Daily Mail»

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է Միացյալ Թագավորությունը վերածել միջուկային նոր արձակման վայրի, իսկ մասնագետները գնահատում են, որ ծրագիրն ԱՄՆ-ին կարժենա 264 միլիոն դոլար, գրել է «Daily Mail»-ը՝ հղում անելով աղբյուրների։
Թրամփը նախատեսում է Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական ռազմաօդային ուժերի բազաները տեղակայել գյուղական վայրերում, քանդել առկա շենքերը, դրանց տեղում ստեղծել ռազմավարական օբյեկտներ: Այս վայրում նախատեսվում է տեղակայել առնվազն 200 ամերիկացի զինվոր:
Սա կարող է դիտվել որպես ամերիկյան միջուկային զենքի լիարժեք վերադարձ Մեծ Բրիտանիա, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք 17 տարի առաջ դուրս են բերվել նախկին նախագահ Բարաք Օբամայի կողմից: Ամերիկյան զենքը Մեծ Բրիտանիա կհասնի միայն մի քանի տարի անց, քանի որ բրիտանական բազան ներկայումս պիտանի չէ նման զենքեր տեղակայելու համար:
