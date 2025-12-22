23/12/2025

Թրամփի վարչակազմի համար տարեց ամերիկացիներն ավելի կարևոր են, քան Ուկրաինան. Վենս

infomitk@gmail.com 22/12/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը տարեց ամերիկացիներին տրվող օգնությունը գերադասում է Ուկրաինայի ֆինանսական աջակցությունից՝ ըստ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի։

«Մենք օգնում ենք թոշակառու տարեց ամերիկացիներին, այդ թվում՝ սոցիալական ապահովագրության վճարների հարկերը վերացնելով, քանի որ կարծում ենք, որ կարևոր է հարգել նրանց ծնողներին, այլ ոչ թե նրանց ամբողջ գումարը ուղարկել Ուկրաինա»,- ասել է Վենսը Turning Point USA պահպանողական կազմակերպության կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթի ժամանակ։

ԱՄՆ վարչակազմը նախկինում հայտարարել էր ուկրաինական կարգավորման ծրագրի մշակման մասին, որը դեռ չի հասել իր վերջնակետին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը ցանկանում է միջուկային զենք տեղակայել Մեծ Բրիտանիայում․ «Daily Mail»

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ասե՛ք կանենք՞-ից «կանենք»-ը վաղուց կարծես զեղչել է. Լուսանկարներ

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է տեղի ունեցել

22/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 23-ի աստղագուշակ․ Հնարավորություն կլինի ամրապնդել հին գործնական կապերը և հաստատել նորերը

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանից հնչող «խաղաղասիրական» կոչերը շարունակվում են

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն այլևս կարիք չունի Մոսկվայի «բարեհաճության»

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվ դու՝ իմ սեր – And You My Love

22/12/2025 infomitk@gmail.com