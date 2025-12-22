Թրամփի վարչակազմի համար տարեց ամերիկացիներն ավելի կարևոր են, քան Ուկրաինան. Վենս

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը տարեց ամերիկացիներին տրվող օգնությունը գերադասում է Ուկրաինայի ֆինանսական աջակցությունից՝ ըստ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի։
«Մենք օգնում ենք թոշակառու տարեց ամերիկացիներին, այդ թվում՝ սոցիալական ապահովագրության վճարների հարկերը վերացնելով, քանի որ կարծում ենք, որ կարևոր է հարգել նրանց ծնողներին, այլ ոչ թե նրանց ամբողջ գումարը ուղարկել Ուկրաինա»,- ասել է Վենսը Turning Point USA պահպանողական կազմակերպության կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթի ժամանակ։
ԱՄՆ վարչակազմը նախկինում հայտարարել էր ուկրաինական կարգավորման ծրագրի մշակման մասին, որը դեռ չի հասել իր վերջնակետին:
Բաց մի թողեք
Թրամփը ցանկանում է միջուկային զենք տեղակայել Մեծ Բրիտանիայում․ «Daily Mail»
«Ասե՛ք կանենք՞-ից «կանենք»-ը վաղուց կարծես զեղչել է. Լուսանկարներ
Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է տեղի ունեցել