22/12/2025

Շանը փակ բեռնախցիկում են պահել, գլխով լուսարձակը կոտրել է, որ կարողանա շնչել․ ահազանգ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/12/2025 1 min read

Կենդանասերներն ահազանգում են, որ գերմանական հովվաշանը 40 րոպեի չափով պահել են փակ բեռնախցիկում, որից հետո, ամենայն հավանականությամբ օդի խիստ պակասից, շունը կոտրել է լուսարձակը և գլուխը դուրս հանել։

«Խեղճին բեռնախցիկով տեղափոխել են, հավանաբար օդ չի եղել, գլխով լուսարձակը կոտրել է, որ կարողանա շնչել: Մարթա Մելիքսեթյանը ոստիկանություն է դիմել, շանը բերում են, բայց մի քանի օր մնալու տեղ է պետք ժամանակավոր»,- հայտնել է Երևանի ավագանու նախկին անդամ, «Դինգո թիմ» ՀԿ հիմնադիր նախագահ Օվսաննա Հովսեփյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներկայիս հռետորաբանությունը կարող է պառակտել մեր աշխարհասփյուռ հավատացյալներին․ ՀԲԸՄ

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր երիտասարդ եվրոպական դեսպաններ․ 1498 դիմում, ամենաշատն՝ Ադրբեջանից

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրենին հանդարտեցնելու փորձ անելու ժամանակ է սրտի կաթված ստացել Տեր Վրթանես Բաղալյանը

21/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք Գյումրիում, «Խոհարարական զորամասի» մոտ հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ, կասկածյալը վնաuազերծվել է

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուխտերթ է սպասվում, միացե՛ք

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի շինթույլտվություն է տրվել Ավինյանի կողմից միայն 2025 թվականին, դրա համար էլ փոշու մեջ խեղդվում ենք

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է տեղի ունեցել

22/12/2025 infomitk@gmail.com