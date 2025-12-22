22/12/2025

Փաշինյանը իր կառավարման 6 տարիների ընթացքում աղքատությունը չի կարողացել նվազեցնել նույնիսկ 2.4%-ով

Վրաստանում աղքատությունը մեկ տարում նվազել է 2.4%-ով։

Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման 6 տարիների ընթացքում աղքատությունը չի կարողացել նվազեցնել նույնիսկ 2.4%-ով։

Նիկոլ Փաշինյանի թույլ և աղմկոտ, ղեկավարության արդյունքում պետական պարտքը կրկնապատկվել է։

Բոլորը կարող են զգալ խանութներում և ամենուրեք՝ թանկացող ապրանքների գների միջոցով։

Ուժեղ ղեկավարը, ով տնտեսությունից ամենալավն է հասկանում՝ Սամվել Կարապետյանը, կհանի հազարավոր մարդկանց աղքատությունից։

Ադրբեջանից հնչող «խաղաղասիրական» կոչերը շարունակվում են

Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն այլևս կարիք չունի Մոսկվայի «բարեհաճության»

Փաստաբան Ամստերդամն ՀՀ իշխանությունների կողմից Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ գործադրվող ճնշումներին

Դեկտեմբերի 23-ի աստղագուշակ․ Հնարավորություն կլինի ամրապնդել հին գործնական կապերը և հաստատել նորերը

Եվ դու՝ իմ սեր – And You My Love

