Վրաստանում աղքատությունը մեկ տարում նվազել է 2.4%-ով։
Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման 6 տարիների ընթացքում աղքատությունը չի կարողացել նվազեցնել նույնիսկ 2.4%-ով։
Նիկոլ Փաշինյանի թույլ և աղմկոտ, ղեկավարության արդյունքում պետական պարտքը կրկնապատկվել է։
Բոլորը կարող են զգալ խանութներում և ամենուրեք՝ թանկացող ապրանքների գների միջոցով։
Ուժեղ ղեկավարը, ով տնտեսությունից ամենալավն է հասկանում՝ Սամվել Կարապետյանը, կհանի հազարավոր մարդկանց աղքատությունից։
Նարեկ Կարապետյան
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանից հնչող «խաղաղասիրական» կոչերը շարունակվում են
Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն այլևս կարիք չունի Մոսկվայի «բարեհաճության»
Փաստաբան Ամստերդամն ՀՀ իշխանությունների կողմից Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ գործադրվող ճնշումներին