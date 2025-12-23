24/12/2025

Բոլորիս մեջ կա Հայաստանի վերաբերյալ ուժեղ պատկերացումը, և միայն մենք կարող ենք այն իրական դարձնել

infomitk@gmail.com 23/12/2025 1 min read

«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն այսօր ուղերձ է հղել հայ ժողովրդին, որը փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ընթերցեց հանրության առջև։

Կարապետյանը ընդգծել է, որ բոլորիս մեջ կա Հայաստանի վերաբերյալ ուժեղ պատկերացումը, և միայն մենք կարող ենք այն իրական դարձնել։

«Հայաստանը թույլ չէ, պարզապես ունի թույլ ղեկավարություն», – ասվում է ուղերձում։ Նա շեշտել է , որ պայքարը ունի բազմաթիվ դժվարություններ, սակայն համոզված է՝ որևէ դժվարություն չի կարող կանգնեցնել իրենց , եթե նպատակը երկրի ապահով ու ծաղկուն ապագան է։

Կարապետյանը հավելել է , որ շարժվում են վստահ քայլերով դեպի 2026 թվականը, որը պետք է դառնա հայ ժողովրդի վերածննդի սկիզբը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաստորեն կա նաև «տիրադավության հանգստյան օր» հասկացություն

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրային ռադիոյին տված իմ  հարցազրույցը ենթարկվեց գրաքննչական հարձակման, «Անմեղսունակ» բառն էր

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան շատ ավելին կպահանջի Եվրոպայից, և դա դաշինքի համար ավելի ու ավելի դժվար կլինի գտնել

23/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 24-ի աստղագուշակ․ Օգնութան համար դիմեք միայն այն մարդկանցից, ում լավ եք ճանաչում

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այդպիսի պետությունում հարցն այլևս այն չէ՝ ով է խախտում արել, այլ՝ ով է հաջորդը, ում համար «ձևը կգտնեն»

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԱԿ-ը հրավիրում է տարվա վերջին կիրակնօրյա պատարագին

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիս համայնքի մանկապարտեզները գործելու են անվճար

23/12/2025 infomitk@gmail.com