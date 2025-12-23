Դանիան զայրացած է, քանի որ Թրամփը Լուիզիանայի նահանգապետին նշանակում է Գրենլանդիայում դեսպան

Ամերիկացի նախագահը նոր դաշնակից է վարձել, քանի որ ասում է, որ դանիական կղզին կարևոր է ԱՄՆ անվտանգության համար։ «Միացյալ Նահանգներին Գրենլանդիան անհրաժեշտ է «ազգային անվտանգության», այլ ոչ թե իր ռեսուրսների վերահսկողության համար»։
Այս մասին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայի իր Մար-ա-Լագո կալվածքում լրագրողների հետ զրույցում։
Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, որ հենց այդ պատճառով է ԱՄՆ-ն նշանակել հատուկ ներկայացուցիչ այս հարցի համար։
Լուիզիանայի նահանգապետ Ջեֆ Լենդրիին Գրենլանդիայի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ հարցին պատասխանելով՝ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ այս նշանակումը հստակ ցույց է տալիս այն բացառիկ կարևորությունը, որը ԱՄՆ-ն տալիս է կղզուն։
«Մեզ Գրենլանդիան անհրաժեշտ է ոչ թե իր հանքային հարստության, այլ անվտանգության համար։ Մեզ Գրենլանդիան անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության համար։ Եթե նայեք Գրենլանդիային, ուշադիր ուսումնասիրեք նրա ափամերձ գիծը ծայրից ծայր, ամենուրեք կտեսնեք ռուսական և չինական նավեր։ Մեզ այն անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության համար։ Մենք պետք է տիրապետենք դրան. Գրենլանդիան չափազանց կարևոր է»,- վստահեցրել է ամերիկացի առաջնորդը։
Թրամփը շեշտել է, որ Լենդրին ականավոր դեմք է, որը կարող է բանակցել չափազանց շահավետ գործարքների շուրջ։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավելել է, որ ինքը լիակատար վստահություն ունի Գրենլանդիային վերաբերող հարցերում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Լուիզիանայի նահանգապետին նշանակեց Գրենլանդիայում Վաշինգտոնի հատուկ դեսպանորդ՝ վերսկսելով պայքարը Արկտիկական կղզու ճակատագրի շուրջ։
Թրամփը, որը վաղուց է արտահայտել իր ցանկությունը՝ Գրենլանդիան դարձնել ԱՄՆ-ի մաս, կիրակի ուշ երեկոյան իր Truth Social սոցիալական ցանցում հայտարարել է, որ Լուիզիանայի նահանգապետ Ջեֆ Լանդրիին նշանակել է «Գրենլանդիայում ԱՄՆ-ի հատուկ դեսպանորդ»։
«Ջեֆը հասկանում է, թե որքան կարևոր է Գրենլանդիան մեր ազգային անվտանգության համար և վճռականորեն կառաջ մղի մեր երկրի շահերը՝ մեր դաշնակիցների և, իհարկե, աշխարհի անվտանգության, պաշտպանվածության և գոյատևման համար», – գրել է Թրամփը։
2024 թվականի սկզբից պաշտոնավարող հանրապետական Լանդրին սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ «կամավորական պաշտոնը» անվանել է «պատիվ» և ասել, որ կաշխատի «Գրենլանդիան դարձնել ԱՄՆ-ի մաս»։
«Սա ոչ մի կերպ չի ազդում Լուիզիանայի նահանգապետի իմ պաշտոնի վրա», – հավելել է նա։
Գրենլանդիայի վարչապետ Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենը սոցիալական ցանցերում հայտարարություն է հրապարակել նշանակման մասին՝ ասելով, որ «դա կարող է շատ թվալ», բայց կոչ անելով հանգստության և վերահաստատելով Գրենլանդիայի ինքնորոշման իրավունքը։
«Մենք ինքներս կձևավորենք մեր ապագան», – հավելել է նա։ «Գրենլանդիան մերն է, և մեր սահմանները կհարգվեն»։
Կոպենհագենը, որը որոշակի լիազորություններ ունի Գրենլանդիայի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերում, զայրույթով արձագանքել է Թրամփի հայտարարությանը։ Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը տեղական լրատվամիջոցներին ասել է, որ «խորապես վրդովված է» և կկանչի Դանիայում ԱՄՆ դեսպան Քեն Հաուերիին։
Լանդրիի նշանակման մասին հարցին ի պատասխան՝ Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Անուար Էլ Անունին ասել է, որ Դանիայի և Գրենլանդիայի սահմանների «անձեռնմխելիության» պաշտպանությունը «էական է Եվրամիության համար»։
Հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց Թրամփը հայտարարել է, որ կզբաղեցնի հսկայական Արկտիկական կղզին, որը լի է հիմնականում չարդյունահանված հազվագյուտ մետաղների հսկայական պաշարներով, և հրաժարվել է բացառել զորքեր ուղարկելը կամ տնտեսական ճնշում գործադրելը՝ այն նվաճելու համար։
Նա մի քանի անգամ կրկնել է իր սպառնալիքը՝ խոստանալով, որ ԱՄՆ-ն «այս կամ այն կերպ» կվերցնի Գրենլանդիայի վերահսկողությունը, իսկ նրա խոսքերը դիվանագիտական խառնաշփոթ են առաջացրել Եվրոպայում։
