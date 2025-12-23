23/12/2025

Ինչ ծրագրեր ունի ՀԱԿ-ը` 2026 թվականի ընտրություններին ընդառաջ

infomitk@gmail.com

2026 թվականին սպասվող համապետական ընտրություններին ընդառաջ, տարբեր քաղաքական ուժեր եւ դեմքեր հանդիպումներ են ունենում՝ քննարկելու ընտրություններին ընդառաջ իրենց անելիքները։

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Այդ ուժերն են՝ «Հայ ազգային կոնգրես»-ը (ՀԱԿ), «Սասնա ծռեր»-ը, «Ապրելու երկիր» կուսակցությունը, «Նժար» շարժումը, Վիկտոր Մնացականյանը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի հետ զրույցում ՀԱԿ փոխնախագահ Լեւոն Զուրաբյանը հանդիպում-քննարկումներից մանրամասներ չցանկացավ հայտնել։

«Ընդհանրապես, որևէ քաղաքական ուժի հետ մեր հանդիպումներից մանրամասներ չեմ ցանկանում հայտնել, որովհետև առայժմ ինչ-որ արդյունք չկա բանակցություններից։ Ուստի՝ դրա մասին խոսելն անիմաստ է», – ասաց Զուրաբյանը։

Հիշեցնենք, որ մինչ այս էլ մենք փորձել ենք ՀԱԿ մյուս փոխնախագահ Արամ Մանուկյանից տեղեկություններ պարզել այն մասին, թե ինչպես է ՀԱԿ-ը պատրաստվում համապետական ընտրություններին, որ ուժերի հետ են հնարավոր միավորում տեսնում, բայց ապարդյուն՝ ՀԱԿ-ից որեւէ մանրամասներ չեն հայտնել։

Նշենք, որ համապետական ընտրություններին ընդառաջ բավականին ակտիվ են գործում «Հայաստան» դաշինքը եւ նոր ձևավորված «Մեր ձեւով» շարժումը։ Այս երկու ուժերին զուգահեռ ակտիվ են գործում նաև արտախորհրդարանական ուժերը, սակայն մինչ այս պահը մանրամասներ հայտնել չեն ցանկանում»։

