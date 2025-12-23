23/12/2025

Մասիս համայնքի մանկապարտեզները գործելու են անվճար

infomitk@gmail.com 23/12/2025 1 min read

Մասիս համայնքի ավագանու արտահերթ նիստում կայացվել է կարևոր որոշում. համայնքի մանկապարտեզներն այսուհետ գործելու են անվճար:

Այս մասին գրել է համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանը։

«Ուրախ եմ, որ կատարեցի ընկերոջս` Դավիթ Համբարձումյանի հանձնարարականը` ի նպաստ մեր համայնքի երեխաների և ընտանիքների»,– հավելել է նա։

Blog Image

