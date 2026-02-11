11/02/2026

Ավանեսյանը՝ Հայաստանում կեղծ դեղերի ահազանգերի մասին

«Պետք է աչալուրջ լինենք դեղերի հարցում»:

Այս մասին 2025-ի արդյունքներն ամփոփող ասուլիսի ընթացքում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը՝ անդրադառնալով Հայաստանում կեղծ դեղերի շրջանառության մասին ահազանգերին:

«Դեղերի հետկանչի մեխանիզմը մեր գործունեության ռուտինային գործընթացներից է։ Մենք և դեղերի փորձագիտական կենտրոնը արտադրողների հետ ամենօրյա աշխատանք ենք իրականացնում, և ցանկացած ահազանգի կամ մտահոգության դեպքում տեսչական մարմնի հետ անցնում ենք օրենքով սահմանված ընթացակարգերը»,- նշել է նախարարը։

Ավանեսյանն ընդգծել է, որ առանց ավելորդ անհանգստություն պատճառելու պետք է ընդունել՝ ժամանակ առ ժամանակ լինում են դեղեր, որոնց հետկանչի վերաբերյալ որոշումներ են կայացվում, և դա նորմալ գործընթաց է. «Վերջերս բացել ենք Դեղերի փորձագիտական կենտրոնի ամբողջովին նոր ու հագեցած լաբորատորիան։ Փորձաքննությունների առումով մենք լիարժեք ապահովված ենք և երաշխավորում ենք դեղերի անվտանգությունը»:

