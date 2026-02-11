11/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Սամվել Կարապետյանը միաձայն ընտրվել է կուսակցության նախագահ. «Մեր ձևով»

11/02/2026

Այսօր՝ փետրվարի 11-ին, կայացավ Սամվել Կարապետյանի կուսակցության համագումարը։ Այդ մասին տեղեկանում ենք «Մեր ձևով» շարժման տարածած հաղորդագրությունից։

«Համագումարն ընտրեց նոր նախագահ և խորհուրդ։ Սամվել Կարապետյանը միաձայն ընտրվեց կուսակցության նախագահ։

Վաղը՝ փետրվարի 12-ին, 13։00-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահաներգային համալիրում տեղի կունենա կուսակցության պաշտոնական շնորհանդեսը, որի ժամանակ կհայտարարվի կուսակցության վարչապետի թեկնածուի անունը»,- ասվում է տարածված հաղորդագրությունում։

