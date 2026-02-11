Հունգարիայի «Տիզա» կուսակցությունը խզում է կապերը ԵԺԿ-ի հետ՝ Բրյուսելի պնդումներին հակազդելու նպատակով

Հունգարիայի «Տիզա» կուսակցությունը մեկ ամսվա ընթացքում երեք անգամ անտեսել է ԵԺԿ խմբակցության դիրքորոշումը՝ արժանանալով պատժամիջոցների և ներքին մտահոգությունների, սակայն Հունգարիայի ապրիլյան ընտրություններից առաջ դիրքորոշում ընդունելը կարող է օգնել հակազդել Վիկտոր Օրբանի այն պնդումներին, որ կուսակցությունը ծառայում է Բրյուսելին, այլ ոչ թե ազգային շահերին։
Հունգարիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Տիզա» կուսակցության պատգամավորները Եվրախորհրդարանում քվեարկել են ԵՄ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի հետ կապված երաշխիքների վերաբերյալ բանաձևի դեմ՝ մեկ ամսվա ընթացքում երրորդ անգամ խզելով կապերը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) հետ։
Երեքշաբթի օրը «Տիզա» պատվիրակությունը հայտարարել է, որ մերժել է հունգարացի ֆերմերներին պաշտպանելու համար նախատեսված «Մերկոսուրի» երաշխիքները։
««Տիզա»-ն կանգնած է հունգարացի ֆերմերների կողքին, նույնիսկ երբ դա նշանակում է Բրյուսելի հիմնական հոսանքին հակառակ գնալ», – ասվել է կուսակցության հայտարարության մեջ Ստրասբուրգում քվեարկությունից հետո։
Հունվարին Տիզան աջակցեց Մերկոսուրի համաձայնագիրը Եվրոպական դատարան ուղարկելու բանաձևին: Տիզան Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև չներկայացան ԵԺԿ քաղաքական գործիչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի օգտին քվեարկությանը ծայրահեղ աջերի կողմից նախաձեռնված անվստահության քվեարկության ժամանակ։
Դրանից հետո քաղաքական խումբը պատժամիջոցներ կիրառեց Տիզան Եվրախորհրդարանի բոլոր յոթ պատգամավորների նկատմամբ՝ արգելելով նրանց ելույթ ունենալ լիագումար նիստերում հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում։
«Մենք ընդունում ենք պատժամիջոցները: Որովհետև Հունգարիայի շահերն ավելի կարևոր են, քան Բրյուսելում ցանկացած փոխզիջում», – ասվում է կուսակցության հայտարարության մեջ։
ԵԺԿ աղբյուրը, որը անանուն մնալու պայմանով խոսել է Euronews-ի հետ, ասել է, որ այն փաստը, որ Տիզան չի ցանկանում կապված լինել Մանֆրեդ Վեբերի կամ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ, «մտահոգիչ» է։
Աղբյուրը հավելել է, որ քաղաքական խումբը քննարկել է Տիզան Ուկրաինայի հարցում ԵԺԿ դիրքորոշմանը չհամապատասխանելու հարցը, ինչը մտահոգություններ է առաջացնում։
Մինչդեռ ԵԺԿ խմբակցությունը աջակցում է Ուկրաինայի արագ անդամակցությանը ԵՄ-ին, «Տիզա» կուսակցությունը մերժում է արագացված անդամակցությունը և խոստացել է Հունգարիայում հանրաքվե անցկացնել այդ հարցի վերաբերյալ, եթե կառավարություն ձևավորի։
Բրյուսելի խամաճիկների մասին մեղադրանքները գերիշխում են քարոզարշավում
Իր առաջնորդ Պետեր Մագյարի գլխավորությամբ «Տիզա»-ն քարոզարշավ է անցկացնում Վիկտոր Օրբանի ազգայնական կառավարությանը ապրիլի 12-ի ընտրություններում տապալելու համար և ներկայումս հարցումներում առաջատարն է Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունում։ Գործող կառավարությունը պնդում է, որ ընդդիմության ընտրություններում հաղթանակը կխաթարի Հունգարիայի ինքնիշխանությունը։
Տիզան միացել է ԵԺԿ խմբակցությունին 2024 թվականին՝ Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններում հունգարացիների ձայների 30 տոկոսը ստանալուց հետո։ Օրբանը հաճախ պնդում է, որ Մագյարը ենթարկվում է ԵՄ առաջնորդներին, մասնավորապես՝ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և ԵԺԿ նախագահ Մանֆրեդ Վեբերին։
Ստրասբուրգում մամուլի ասուլիսում ելույթ ունենալով՝ Վեբերը հեռու մնաց Հունգարիայում քարոզարշավի զարգացումներից։
«Հետաքրքիր է, թե ինչու եմ ես՝ Մանֆրեդ Վեբերս, այդքան կարևոր դեր խաղում այնտեղ։ Սա իմ ընտրությունը չէ. սա բացառապես Հունգարիայի ընտրությունն է իր ապագայի վերաբերյալ։ Եվ երբ նայում եմ այնտեղ ընթացող բանավեճին, տեսնում եմ, որ «Տիզա» կուսակցությունը շատ կենտրոնացած է քաղաքացիների առօրյա կյանքի և սեղանին դրված կոնկրետ հարցերի վրա», – ասաց նա։
Ընտրական ռազմավարություն
Ըստ Բրյուսելի ազատության կենտրոնի համահիմնադիր Ռոլանդ Ֆրոյդշտեյնի, որը նախկինում աշխատել է ԵԺԿ Վիլֆրիդ Մարտենս կենտրոնի վերլուծական կենտրոնում, «Տիզան» դժվարին իրավիճակի առջև է կանգնած, քանի դեռ Օրբանի կառավարությունը կարող է կենտրոնամետ ԵԺԿ-ն ներկայացնել որպես հակահունգարական ուժ։
«Տիզան անընդհատ ստիպված է պաշտպանվել ազգի դավաճան լինելու մեղադրանքից», – ասաց Ֆրոյդշտեյնը։ Այդ համատեքստում, կարծում եմ, հասկանալի է, որ նրանք, ինչպես մյուս ազգային պատվիրակությունները, երբեմն կխզեն կապերը ԵԺԿ-ի հետ»։
Ֆրոյդենշտեյնը հավելեց, որ բոլորը հասկանում են, որ ապրիլյան ընտրություններից առաջ Tisza-ն չի պատրաստվում Ուկրաինայի հետ կապված որևէ բան ասել։
«Դրանից հետո սա նոր խաղ է, սա նոր բանավեճ է, և կտեսնենք»։
Մինչդեռ, հունգարացի քաղաքական վերլուծաբան Սաբոլչ Դուլն ասաց, որ Tisza-ն իր բոլոր որոշումները ենթարկում է ներքաղաքական իրավիճակին, և որ մինչև ապրիլյան ընտրությունները Վեբերը և ԵԺԿ-ն անտեսելու են այս մոտեցումը։
