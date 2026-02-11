Եվրոպական խորհրդարանի քաղաքական խմբերը համաձայնության են եկել ԵՄ – ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շուրջ

Խորհրդարանի խմբերի ներկայացուցիչները համաձայնության են եկել վիճահարույց համաձայնագրի կիրառման պայմանների շուրջ: Պաշտոնական քվեարկությունից հետո ԵՄ անդամ պետությունների հետ բանակցությունները կշարժվեն դեպի վերջնական տեքստ:
Եվրոպական խորհրդարանի քաղաքական խմբերը երեքշաբթի օրը համաձայնության են եկել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ, որը կնքվել է 2025 թվականի հուլիսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից և դեռևս պետք է վավերացվի:
Համաձայնագիրը սահմանում է ԱՄՆ սակագները ԵՄ արտահանման վրա 15%, մինչդեռ ԵՄ-ն պարտավորվել է զրոյի հասցնել ամերիկյան ապրանքների սակագները, սակայն դրա հաստատումը վերջին շաբաթներին վիճահարույց է եղել Գրենլանդիան վերահսկողությունը ստանձնելու Թրամփի սպառնալիքների պատճառով:
Խորհրդարանը սառեցրեց հաստատման գործընթացը հունվարին, այն բանից հետո, երբ Թրամփը սոցիալական ցանցերում հայտարարեց, որ փետրվարից 10% սակագին կսահմանի ութ եվրոպական երկրների համար՝ Արկտիկայում ռազմական առաքելությանը մասնակցելու համար:
Աշխատանքները վերսկսվեցին մի քանի շաբաթ անց, և խորհրդարանի քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչները ճշգրտում էին համաձայնագրի իրականացման համար անհրաժեշտ օրենսդրության մանրամասները:
Նրանց կողմից ձեռք բերված վերջնական փոխզիջումը պաշտոնապես կքվեարկվի Միջազգային գործընկերության կոմիտեի կողմից փետրվարի 24-ին և լիագումար նիստում՝ արդեն մարտ ամսին։
Այն ներառում է «մարտաժամկետային դրույթ», որի համաձայն ԵՄ մաքսատուրքերի մեղմացման ժամկետը կլրանա 2028 թվականի մարտի վերջին, եթե այն հստակորեն չերկարաձգվի, և «կասեցման դրույթ», որը կգործարկվի այն դեպքում, եթե ԱՄՆ-ն խախտի գործարքի կանոնները։
«Գրենլանդիայի հարցից հետո մենք Եվրամիության տարածքային ինքնիշխանության հստակ չափանիշ ենք ներկայացրել հնարավոր կասեցման չափանիշների շարքում», – ասել է սոցիալիստ եվրապատգամավոր Բերնդ Լանգեն, որը գործի վերաբերյալ գլխավոր բանակցողն է։
Խորհրդարանի կողմից առաջարկվող առևտրային համաձայնագրի տարբերակը նաև կներառի պաշտպանական մեխանիզմ՝ ԱՄՆ ապրանքների մաքսատուրքերի նվազեցման ԵՄ շուկայի վրա ազդեցությունը լուծելու համար։
Այն նաև ներառում է մաքսատուրքերի ավտոմատ վերականգնում, եթե ԱՄՆ-ն իր սեփական մաքսատուրքերը չնվազեցնի մինչև 15% պողպատի հետ կապված ավելի քան 400 ապրանքների ցանկի համար, ինչը համաձայնեցվել էր անցյալ հուլիսին, բայց դեռևս տեղի չի ունեցել։
Լիագումար նիստում վերջնական քվեարկությունից հետո Խորհրդարանը պետք է բանակցի համաձայնագրի պայմանների շուրջ ԵՄ երկրների հետ, և որոշ պայմաններ կարող են փոխվել։
