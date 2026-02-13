Բագրատաշենի մաքսակետ տանող ճանապարհին «ֆուռերը» կտրել էին մեծ թվով մալուխներ

Փետրվարի 12-ի առավոտյան ժամը 10․40-ի սահմաններում Բագրատաշենի մաքսակետ տանող ճանապարհին երթեւեկող «ֆուռերը» կտրել էին մեծ թվով մալուխներ։
Բագրատաշենի վարչական ղեկավար Սարգիս Անտոնյանը մեզ ասաց, որ պատճառն այն է եղել, որ մալուխներով հենասյունը թեքված է եղել, այդ պատճառով մեծ բեռնատարները չեն կարողացել բախումից խուսափել եւ կտրել են լարերը։
Դեպքից հետո, ճանապարհին թափված կաբելների պատճառով, կարճ ժամանակով Հայաստան մտնող ավտոճանապարհը փակվել է, ավտոմեքենաների խցանում է առաջացել։ Վնասվել են նաեւ ինտերնետային կապն ապահովող կաբելները, դեպքից մոտ 2 ժամ անց ժամանել են ինտերնետային կապի մասնագետները, որ վերականգնեն կապը։
Բաց մի թողեք
#Ուղիղ․ Ընթանում է 2026-ի ընտրություններում ՔՊ ցուցակի հաստատման առաջին փուլի քվեարկությունը․ Տեսանյութ
Աշտարակում «Toyota»-ն բшխվել է բնակչի քարե շինությանը ու մասամբ փլnւզել այն․ Լուսանկար
Ուրախ էինք Հայաստանում ողջունել ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարներին. ԱՄՆ դեսպանություն