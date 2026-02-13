13/02/2026

Ռուսաստանը չի հրաժարվել դոլարից, բայց ԱՄՆ-ն ինքն է սահմանափակել այն օգտագործելու իրավունքը․ Պեսկով

Ռուսաստանը չի հրաժարվել դոլարից, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ինքն է սահմանափակել այն օգտագործելու իրավունքը, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով։

– Ռուսաստանն ԱՄՆ-ին առաջարկում է տնտեսական համագործակցություն, և երկու երկրների ընկերություններն էլ հետաքրքրված են;

– Կան ամերիկյան ընկերություններ, որոնք ցանկանում են վերադառնալ ռուսական շուկա;

– Ռուսաստանը դեռևս չի որոշել իր դիրքորոշումը «Խաղաղության խորհրդում»;

– Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որն արդեն որոշել է Պաղեստինին 1 միլիարդ դոլար օգնություն հատկացնել;

– Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների նոր փուլը կկայանա հաջորդ շաբաթ։

