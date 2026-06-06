Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար

Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստում է նոր գործիք՝ Չինաստանից դաշինքի կախվածությունը զսպելու համար, իսկ առևտրի պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ընկերությունները կարող են պարտավորվել մատակարարումներ կատարել առնվազն երեք տարբեր մատակարարներից։
ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը ուրբաթ օրը խոստացել է նոր գործիք, որը նախատեսված է եվրոպական բիզնեսներին օգնելու մատակարարներին դիվերսիֆիկացնել և կանխել Չինաստանից կարևոր նյութերի պակասը։
«Դիվերսիֆիկացիան այժմ պահանջում է նվիրված գործիք», – ասել է Շեֆչովիչը Բրյուսելի տնտեսական անվտանգության ֆորումում, որը կազմակերպվել էր Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի կողմից և համագործակցվել էր Euronews-ի հետ։ «Վերջին արդյունաբերական դեպքերը, մասնավորապես չիպերի և հազվագյուտ մետաղների մատակարարումները, ամրապնդել են իմ համոզմունքը, որ անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ փոփոխություն»։
Նրա հայտարարությունը հաջորդել է եվրոպական ռազմավարական արդյունաբերությունների խափանումներին անցյալ տարի, երբ Չինաստանը արգելափակեց հազվագյուտ մետաղների՝ կանաչ տեխնոլոգիաների և պաշտպանական ոլորտի համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև ավտոմոբիլային արդյունաբերության կողմից օգտագործվող չիպերի արտահանումը։
Այնուամենայնիվ, նման քայլը կարող է ավելի սրել լարվածությունը Պեկինի հետ, որն արդեն սպառնացել է հակահարված տալ, եթե ԵՄ-ն փակի իր շուկան չինական ընկերությունների համար։
Շեֆչովիչը ավելի ուշ Euronews-ին ասել է, որ մոտեցումը կպահանջի ընկերություններից մատակարարումներ կատարել երեք տարբեր մատակարարներից, չնայած դեռ պետք է որոշվի, թե «իսկապես ինչ անել իրավական առաջարկի հետ»։
Առաջարկը կապահովի, որ ընկերությունները ամբողջությամբ չհիմնվեն մեկ մատակարարի վրա, ինչպիսին է Չինաստանը։ Այնուամենայնիվ, ԵՄ բիզնեսները կարող են դժկամությամբ աջակցել նման միջոցառմանը, եթե այն բարձրացնի արտադրության ծախսերը։
Հանձնակատարը նշել է, որ տնտեսական անվտանգությունը համատեղ «պատասխանատվություն» է, և որ եվրոպական ընկերությունները պետք է աշխարհաքաղաքական ռիսկերը դիտարկեն որպես իրենց «հիմնական բիզնեսի» մաս։
«Արդյունաբերությունը կանգնած է առաջնագծում։ Մենք պետք է նրանց մեջքը պահենք, բայց արդյունաբերությունը նույնպես պետք է իր դերը խաղա»։
2025 թվականին հոլանդական իշխանությունները ձեռք բերեցին չիպեր արտադրող Nexperia-ն՝ մտահոգությունների ֆոնին, որ դրա չինական սեփականատեր Wingtech Technology-ն կարող է տեղափոխել հիմնական գործողությունները և մտավոր սեփականությունը Չինաստան։ Պեկինը պատասխանեց՝ ժամանակավորապես արգելափակելով Nexperia-ի արտադրանքի և եվրոպական ավտոմոբիլային արդյունաբերության համար կարևոր չիպերի արտահանումը։
Եվրոպայի առջև ծառացած սպառնալիքը միայն չիպերի մատակարարումներից չէ բխում։ Դա նաև բխում է դաշինքի կախվածությունից չինական հազվագյուտ մետաղներից, որոնց 90%-ը զտվում և մշակվում է ասիական հսկայի կողմից։
Անցյալ տարվա Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային լարվածության ընթացքում Չինաստանը նույնպես դադարեցրեց հազվագյուտ մետաղների արտահանումը։ Առաքումները վերսկսվեցին մի քանի շաբաթ տևած բանակցություններից հետո, սակայն զինադադարը կնքվեց ընդամենը մեկ տարով՝ մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերը, ինչը Եվրոպային թողեց Դամոկլեսյան սրի պես կախված։
Չինաստանի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունները գնալով ավելի են լարվում, քանի որ Բրյուսելը պատրաստում է նոր գործիքներ՝ իրեն պաշտպանելու Չինաստանի գերարտադրողականության աճից։ Դաշինքը բախվում է ռեկորդային 359.9 միլիարդ եվրո առևտրային դեֆիցիտի և շարունակում է պայքարել Պեկինի հետ հավասար խաղադաշտը վերականգնելու համար՝ չնայած երկխոսության շարունակական ջանքերին։
Միևնույն ժամանակ, եվրոպական բիզնեսները բողոքում են չինական անարդար առևտրային պրակտիկայից, մինչդեռ մի քանի անդամ պետություններ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, Նիդեռլանդները և Լիտվան, կոչ են արել Հանձնաժողովին ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել առևտրային պաշտպանության նոր գործիքների միջոցով։
Սակայն ԵՄ առաջարկած երկու օրենսդրական ակտեր՝ այսպես կոչված «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը և «Կիբերանվտանգության մասին» օրենքը, որոնք ուղղված են չինական ընկերությունների համար ԵՄ շուկա մուտքը խստացնելուն, արդեն իսկ արժանացել են Պեկինի կողմից պատասխան գործողությունների սպառնալիքների, ինչը մեծացնում է առևտրային պատերազմի հավանականությունը, եթե ԵՄ-ն ավելի առաջ շարժվի։
Բաց մի թողեք
Խումբը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ
Թրամփի դեմ առևտրային դաշինքը մտադիր է չբարձրացնել մաքսատուրքերը
Ֆրանսիան հայտարարում է, որ Զելենսկին կիրակի օրը Լոնդոնում կհանդիպի Մակրոնի, Մերցի և Սթարմերի հետ