13/02/2026

News

Մանրամասներ՝ ինչու են խուզարկել «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրենի աշխատասենյակը

infomitk@gmail.com 13/02/2026 1 min read

Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, իրավապահները առավոտից խուզարկում են «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրեն Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակը։

Չարչյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ պրոֆեսորին մեղադրում են իբրև հոգևորականների հետ կապակցված ընկերություններից թանկ գնով պարագաներ գնելու մեջ. «Գործի փաստական հանգամանքները վերաբերում են Իզմիրլյան ԲԿ-ի՝ 2015-2025թթ.-ին, իր կարիքների համար ձեռք բերած բժշկական պարագաների ու ապրանքների՝ իբրև Հայաստանյայց Սուրբ Առաքելական եկեղեցու հետ կապակցված հոգևորականների ընկերություններից ավելի բարձր գնով գնելու հետ: Նշում են, որ ԲԿ-ն իբր ուներ հնարավորություն ավելի նվազ գնով ձեռք բերելու անմիջապես ներմուծող-արտադրող ընկերությունից, բայց գնել է բարձրաստիճան հոգևորականների հետ փոխկապակցված ընկերությունններից՝ դրանով առաջացնելով նրանց համար մեծ շահույթներ, այդ թվում դրանով խուսափել են խոշոր չափերի հարկերից ու, գործարքներ կատարելով լեգալիզացրել են համապատասխան դրամական միջոցները: Իզմիրլյան ԲԿ-ն, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ պատկանում է ու գտնվում է Մայր Աթոռի հսկողության տակ: Բարձրաստիճան հոգևորականների մասին որոշակիացված տվյալներ առկա չեն, թվաբանական ցուցանիշի մասին չեմ կարող ասել»։

Արմեն Չարչյանի նկատմամբ 2025 թվականի հոկտեմբերի 8-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ չարամտորեն հարկերից խուսափելու ու փողերի լվացման համար: Քրեական վարույթը նախաձեռնելուց հետո 4 ամիս անց որոշել են համապատասխան խուզարկություններ կատարել. «Հանրությանը ուզում եմ նաև հայտնել, որ բացի որոշակի փաստաթղթերից, Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակից վերցվել են նաև գումարներ: Խուզարկության որոշմամբ՝ առհասարակ նշում չկա, որ վարույթ իրականացնող մարմինը գումար վերցնելու իրավասություն ու հնարավորություն է ունեցել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ կլինեն նոր անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը, ինչ է լինելու հների հետ

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի ավտոմեքենա կա Հայաստանում

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ցամաքային սահմանազատված հատվածով ժամանել են ՀՀ․ Տեսանյութ

13/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ կլինեն նոր անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը, ինչ է լինելու հների հետ

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի ավտոմեքենա կա Հայաստանում

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորհրդային Հայաստանն ապօրինի է ճանաչել Լեռնային Արցախը Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցելու մասին որոշումը

13/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էսպե՞ս է երկիրը, հասարակությունը պատրաստվում ընտրություններին

13/02/2026 infomitk@gmail.com