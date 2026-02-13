Մանրամասներ՝ ինչու են խուզարկել «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրենի աշխատասենյակը

Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, իրավապահները առավոտից խուզարկում են «Իզմիրլյան» ԲԿ-ի տնօրեն Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակը։
Չարչյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ պրոֆեսորին մեղադրում են իբրև հոգևորականների հետ կապակցված ընկերություններից թանկ գնով պարագաներ գնելու մեջ. «Գործի փաստական հանգամանքները վերաբերում են Իզմիրլյան ԲԿ-ի՝ 2015-2025թթ.-ին, իր կարիքների համար ձեռք բերած բժշկական պարագաների ու ապրանքների՝ իբրև Հայաստանյայց Սուրբ Առաքելական եկեղեցու հետ կապակցված հոգևորականների ընկերություններից ավելի բարձր գնով գնելու հետ: Նշում են, որ ԲԿ-ն իբր ուներ հնարավորություն ավելի նվազ գնով ձեռք բերելու անմիջապես ներմուծող-արտադրող ընկերությունից, բայց գնել է բարձրաստիճան հոգևորականների հետ փոխկապակցված ընկերությունններից՝ դրանով առաջացնելով նրանց համար մեծ շահույթներ, այդ թվում դրանով խուսափել են խոշոր չափերի հարկերից ու, գործարքներ կատարելով լեգալիզացրել են համապատասխան դրամական միջոցները: Իզմիրլյան ԲԿ-ն, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ պատկանում է ու գտնվում է Մայր Աթոռի հսկողության տակ: Բարձրաստիճան հոգևորականների մասին որոշակիացված տվյալներ առկա չեն, թվաբանական ցուցանիշի մասին չեմ կարող ասել»։
Արմեն Չարչյանի նկատմամբ 2025 թվականի հոկտեմբերի 8-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ չարամտորեն հարկերից խուսափելու ու փողերի լվացման համար: Քրեական վարույթը նախաձեռնելուց հետո 4 ամիս անց որոշել են համապատասխան խուզարկություններ կատարել. «Հանրությանը ուզում եմ նաև հայտնել, որ բացի որոշակի փաստաթղթերից, Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակից վերցվել են նաև գումարներ: Խուզարկության որոշմամբ՝ առհասարակ նշում չկա, որ վարույթ իրականացնող մարմինը գումար վերցնելու իրավասություն ու հնարավորություն է ունեցել»։
Բաց մի թողեք
Երբ կլինեն նոր անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը, ինչ է լինելու հների հետ
Քանի ավտոմեքենա կա Հայաստանում
Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ցամաքային սահմանազատված հատվածով ժամանել են ՀՀ․ Տեսանյութ