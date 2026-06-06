NASA-ն հրահանգել է տիեզերագնացներին ապաստան գտնել Միջազգային տիեզերակայանում նոր արտահոսքից հետո

NASA-ի խոսնակը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ «Ռոսկոսմոսի» տիեզերագնացները չափումներ են կատարել արտահոսքերի վերաբերյալ և այժմ գնահատում են տվյալները։
NASA-ն հայտնել է, որ Միջազգային տիեզերակայանում աշխատող տիեզերագնացները ուրբաթ կարճ ժամանակով ապաստան են գտել կայանված պարկուճում, մինչ ռուս գործընկերները գնահատում էին արտահոսքի վերանորոգումը։
Հինգ տիեզերագնացներ կարճ ժամանակով մտել են կայանված «Dragon» տիեզերանավի մեջ՝ որպես նախազգուշական միջոց, պարկուճը ծառայում է որպես փրկարար նավակ տարհանման անհրաժեշտության դեպքում։
NASA-ն ամեն ինչ թույլատրել է, և տիեզերագնացները կարողացել են վերադառնալ իրենց կայաններ։
NASA-ի խոսնակը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ «Ռոսկոսմոսի» տիեզերագնացները չափումներ են կատարել արտահոսքերի վերաբերյալ և այժմ գնահատում են տվյալները։
«Այսօրվա գործողությունների ընթացքում նրանք ցանկանում էին լինել լրացուցիչ անվտանգ, լրացուցիչ զգուշավորություն և անձնակազմին տեղափոխել անվտանգ ապաստարան», – ասել է խոսնակը։
NASA-ի խոսնակ Բեթանի Սթիվենսը սոցիալական ցանցերում հայտարարել է, որ «NASA-ն հրահանգել է «Dragon» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներին դադարեցնել անվտանգ ապաստարանի ընթացակարգերը և վերադառնալ Միջազգային տիեզերակայանում նախատեսված գործողություններին»։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցների կողմից մեջբերված հայտարարության մեջ Ռուսաստանի «Ռոսկոսմոս» տիեզերական գործակալությունը հայտնել է, որ PrK անունով հայտնի փոխանցման խցիկի ճնշման ժամանակ արտահոսք է գրանցվել։
«PrK-ի ստուգման ժամանակ տիեզերագնացները հայտնաբերել են օդի արտահոսքի երկու հավանական տեղամաս։ Առաջինը անհապաղ կնքվել է՝ կիրառելով երկբաղադրիչ «Germetall-1» կնքանյութի առաջին շերտը։ Երկրորդ տեղը գտնվում է PrK-ի կոնաձև մասում։ Աշխատանքներ են տարվում դրա կնքման նախապատրաստման համար», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Սթիվենսն ավելի վաղ ասել էր, որ փոխանցման թունելը որոշ ժամանակ ճաքեր և արտահոսքեր է ունեցել։
«NASA-ն և «Ռոսկոսմոսը» աշխատում են ճաքերի հիմնական պատճառը պարզելու ուղղությամբ, և «Ռոսկոսմոսը» կարգավորում է խնդիրը՝ օպերատիվ մեղմացնող միջոցառումների և պարբերական մասնակի վերանորոգման ջանքերի միջոցով», – ասել է նա։
NASA-ն և Ռուսաստանի «Ռոսկոսմոսը» Միջազգային տիեզերական կայանի երկու հիմնական օպերատորներն են։
Վերջին քառորդ դարի ընթացքում անընդհատ բնակեցված լինելով՝ հնացող Միջազգային տիեզերական կայանը նախատեսվում է մղել Երկրի ուղեծիր, նախքան 2030 թվականին Խաղաղ օվկիանոսի մեկուսացված վայրում բախվելը։
Միջազգային տիեզերական կայանը, որը մի ժամանակ սառը պատերազմից հետո ջերմացող հարաբերությունների խորհրդանիշ էր, Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև շարունակական համագործակցության հազվագյուտ ոլորտ է եղել 2022 թվականին Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից ի վեր։
Բաց մի թողեք
Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար
Ինչու է Պորտուգալիան կորցնում «իր փրկարարների մոտ կեսին» յուրաքանչյուր լողափնյա սեզոնին
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից արհեստական ինտելեկտի թեկնածուի ընտրությունը շահերի բախման քննադատության առիթ է դարձել