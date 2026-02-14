Մակրոնն ասում է, որ Եվրոպան պետք է անկախ կերպով վերաձևակերպի իր անվտանգությունը՝ հղում անելով «համալիր» միջուկային զսպմանը։
Ֆրանսիայի նախագահը ասում է, որ Եվրոպան ապագայում ստիպված կլինի անկախ կերպով սահմանել իր անվտանգության պարամետրերը և ասում է, որ Փարիզը դաշնակիցների հետ ռազմավարական միջուկային բանակցություններ է վարում համատեղ զսպման համար։ «Դա համալիր մոտեցում է»։
Էմանուել Մակրոնը ուրբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ասել է, որ Եվրոպան ստիպված կլինի վերաձևակերպել իր անվտանգության ճարտարապետությունը սեփական պայմաններով, քանի որ բախվում է ագրեսիվ Ռուսաստանին։
Ֆրանսիայի նախագահը նշել է, որ ներկայիս անվտանգության շրջանակը ապագայում չի դիմանա, և եվրոպացիները պետք է նոր պարամետրեր սահմանեն իրենց պայմաններով։ Մակրոնն ասել է, որ այն կարող է ներառել ավելի «համալիր» մոտեցում միջուկային զսպման նկատմամբ եվրոպացի դաշնակիցների շրջանում։
Մակրոնն ասել է, որ «հետո օրվա» ծրագրերը, որոնք ենթադրում են ապագա համակեցություն Ռուսաստանի հետ, պետք է մշակվեն եվրոպացիների կողմից անկախ՝ իրենց աշխարհագրական իրականության և «փքված» ռուսական բանակի պատճառով, որը Ֆրանսիայի առաջնորդը նկարագրել է որպես ռազմատենչ «շաքարի բարձր մակարդակ»։
«Մենք պետք է լինենք նրանք, ովքեր կբանակցեն Եվրոպայի համար անվտանգության այս նոր ճարտարապետության շուրջ հաջորդ օրվա համար, քանի որ մեր աշխարհագրությունը չի փոխվի», – ասել է նա։
«Մենք Ռուսաստանի հետ կապրենք նույն տեղում, և եվրոպացիների հետ նույն տեղում, և ես չեմ ուզում, որ այս բանակցությունները կազմակերպվեն ուրիշի կողմից», – ասաց նա՝ ակնհայտորեն նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգները և նրանց Մոսկվայի հետ ուղիղ բանակցությունները։
Մակրոնը Մյունխենում կայացած հավաքին, որը կենտրոնանում է անվտանգության վրա և միավորում է համաշխարհային առաջնորդներին, ասել է, որ անվտանգության ապագա պարամետրերը կարող են ներառել եվրոպական դաշնակիցների միջև նոր, ավելի ամբողջական միջուկային զսպում։ Մինչ օրս զսպումը եղել է խիստ ազգային տիրույթ և չափազանց նուրբ հարց՝ ինքնիշխանության վրա դրա ազդեցության պատճառով։
Ֆրանսիայի առաջնորդը խոսեց միջուկային զենքի վերաբերյալ «նոր ռազմավարական երկխոսության» մասին։
«Մենք ռազմավարական երկխոսություն ենք սկսել կանցլեր Մերցի և (այլ) եվրոպացի առաջնորդների հետ՝ տեսնելու, թե ինչպես կարող ենք ձևակերպել մեր ազգային դոկտրինը»՝ հատուկ համագործակցությամբ և որոշ հիմնական երկրներում ընդհանուր անվտանգության շահերով, ասաց նա։
«Այս երկխոսությունը կարևոր է, քանի որ դա միջուկային զսպումը ձևակերպելու միջոց է պաշտպանության և անվտանգության ամբողջական մոտեցման մեջ։ Սա Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջև մեր ռազմավարական մոտեցման մեջ կոնվերգենցիա ստեղծելու միջոց է», – հավելեց նա։
Ավելի վաղ Մերցը համաժողովին ասել էր, որ ինքը մասնակցել է «գաղտնի բանակցություններ» Եվրոպայի միջուկային զսպման վերաբերյալ։
«Մենք՝ գերմանացիներս, հետևում ենք մեր իրավական պարտավորություններին։ Մենք սա դիտարկում ենք բացառապես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում մեր միջուկային համատեղ օգտագործման համատեքստում և թույլ չենք տա, որ Եվրոպայում ստեղծվեն տարբեր անվտանգության գոտիներ», – ասել է Մերցը։
Մեկնաբանությունները նշանակալից են, քանի որ ցույց են տալիս, որ եվրոպացիները սկսում են մտածել ապագա անվտանգության մասին, որը հիմնված է իրենց սեփական կարողությունների վրա՝ Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր առաջին անգամ ավելի քիչ կախված դառնալով ԱՄՆ-ի հովանոցից։
Ֆրանսիայի նախագահը նշել է, որ առաջիկա շաբաթներին ավելի շատ մանրամասներ կներկայացնի։
«Եվրոպան զրպարտվում է, բայց այն պետք է հպարտանա»։
Մակրոնը փորձել է աջակցություն ցուցաբերել ավելի ուժեղ և հպարտ Եվրոպային, որը հաճախ ինքնավստահություն չունի՝ չնայած իր բազմաթիվ ուժեղ կողմերին, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը, ով ենթադրել է, որ եվրոպացիները զրպարտվում են սոցիալական ցանցերում տարածվող կեղծ պնդումների միջոցով։
«Մեզ շատ ավելի դրական մտածելակերպ է պետք։ Այս վայրում և դրանից դուրս միտում է եղել անտեսել Եվրոպան, իսկ երբեմն՝ ուղղակիորեն քննադատել այն», – ասել է Մակրոնը։
«Ծաղրանկարներ են ստեղծվել, Եվրոպան զրպարտվել է որպես ծերացող, դանդաղ, մասնատված կառույց, որը պատմության կողմից անտեսված է։ Որպես գերկարգավորվող տնտեսություն, որը փակում է նորարարությունը, որպես հասարակություն, որը զոհ է դարձել միգրացիայի, որը կփչացնի իր թանկարժեք ավանդույթները։
«Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ որոշ շրջանակներում՝ որպես բռնակալ մայրցամաք», – ավելացրեց նա։
Իր խոսքում Մակրոնը, կարծես, հակադարձեց ԱՄՆ վարչակազմին, որը կոչ արեց Եվրոպային փոխել իր ընթացքը կամ բախվել «քաղաքակրթական ոչնչացման»՝ հղում անելով չափազանց կարգավորմանը, անօրինական միգրացիային և բռնակալ սոցիալական ցանցերի քաղաքականությանը, որոնք սահմանափակում են խոսքի ազատությունը։
«Բոլորը պետք է մեզանից օրինակ վերցնեն, այլ ոչ թե փորձեն բաժանել մեզ», – ասաց նա։
