Անտոնիո Կոստան հետ է քաշում Եվրոպայի մասին բանավեճը՝ ասելով, որ դա «խնդիր չէ»

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան մեղմացրեց երկարագության Եվրոպայի մասին սպասումները՝ որպես տնտեսական բարեփոխումների փակուղուց դուրս գալու կախարդական փամփուշտ, առաջարկի ԵՄ առաջնորդների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում առաջ քաշվելուց մեկ օր անց։
«Դա խնդիր չէ», – ուրբաթ օրը Euronews-ին տված մամուլի ասուլիսում ասաց Կոստան։
Մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Իսպանիան և Դանիան, աջակցություն հայտնեցին խորացված համագործակցության օգտագործմանը՝ անդամ պետությունների ավելի փոքր խմբեր ստեղծելու համար, որոնք պատրաստ են ընդունել նախաձեռնություններ, որոնք այլ կերպ չէին կարող հաստատվել կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։
Խորացված համագործակցությունը մեծ նշանակություն ստացավ դեկտեմբերին, երբ ԵՄ առաջնորդները որոշեցին Ուկրաինային տրամադրել 90 միլիարդ եվրոյի վարկ՝ առանց Հունգարիայի, Սլովակիայի և Չեխիայի մասնակցության։ Իրավական գործիքը կիրառվել է նաև անցյալում՝ սահմանափակ դեպքերում, քանի որ դաշինքի գործունեությունը հիմնված է կոնսենսուսի վրա հիմնված որոշումների վրա։
Տեղաշարժը կնշանակեր, որ առաջնորդները այժմ նախընտրում են արագությունը միաձայնությանը։
«Խնդիրը համագործակցության ընդլայնումն է։ Դա կարևոր չէ։ Եվ ոչ ոք այս մասին չի քննարկել սենյակում», – ասաց Կոստան։ «Մենք արդեն ունենք տարբեր ձևաչափեր Միությունում։ Որոշ անդամ պետություններ Շենգենի մաս են կազմում, մյուսները՝ եվրագոտու մաս»։
Նրա մեկնաբանությունները հակասում են գագաթնաժողովի եզրափակիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից ուրվագծված մոտեցմանը։
Ֆոն դեր Լեյենը ընդգծեց երկու օրենսդրական գործ, որոնց համար կարելի է դիտարկել իրավական գործիքը՝ Խնայողական և ներդրումային միության առաջին փուլը, որը նպատակ ունի մոբիլիզացնել քնած մասնավոր խնայողությունները ռազմավարական նախագծերում, և 28-րդ ռեժիմը, որը նպատակ ունի ստեղծել միասնական շրջանակ ամբողջ դաշինքում ընկերություններ հիմնելու համար։
Խնայողական և ներդրումային միության ընդլայնված համագործակցությունը կարող է գործարկվել արդեն հունիսին, եթե մայրաքաղաքները «բավարար առաջընթաց» չգրանցեն, ասաց նա։
«Հաճախ մենք առաջ ենք շարժվում ամենադանդաղ արագությամբ, և ընդլայնված համագործակցությունը խուսափում է դրանից», – հինգշաբթի երեկոյան լրագրողներին ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեկ քայլ առաջ գնաց՝ ասելով, որ եվրոպական տնտեսությունը կարիք ունի նոր օրակարգի, որը համաձայնեցվելու է 27-ի կամ ավելի փոքր կոալիցիաների միջոցով մինչև ամառ։
«Այսօր մենք որոշեցինք, որ մինչև հունիս մենք պետք է վերջնականապես մշակենք օրակարգը», – ասաց Մակրոնը։ «Եթե հունիսին մենք չունենանք կոնկրետ հեռանկարներ և կոնկրետ առաջընթաց, մենք կշարունակենք ընդլայնված համագործակցությունը»։
Խորհրդի ղեկավարը վստահ է, որ ԵՄ միասնությունը դեռևս հնարավոր է։
Այնուամենայնիվ, Կոստան փորձեց մեղմել այն սպասումները, որ ԵՄ-ն արմատապես կփոխի իր գործունեության ձևը՝ արագության անվան տակ, ենթադրելով, որ անհրաժեշտ միասնությունը, ի վերջո, կիրականացվի երկու արագությամբ Եվրոպայի շուրջ, որտեղ որոշները կառաջադիմեն, իսկ մյուսները՝ ոչ։
Կոստան ասաց, որ երկրները «կասկածներ» ունեն 28-րդ ռեժիմի «շրջանակների» վերաբերյալ, որը դեռևս պաշտոնապես պետք է ներկայացվի, բայց որ կա «լայն» համաձայնություն դրա ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ՝ ձեռնարկատերերին թույլ տալու հաղթահարել 27 տարբեր կորպորատիվ ռեժիմները։
Խնայողական և ներդրումային միության վերաբերյալ նա նշեց, որ միայն մեկ երկիր է դեռևս վերապահումներ ունի Փարիզում գտնվող Եվրոպական արժեթղթերի և շուկաների մարմնում (ESMA) ֆինանսական վերահսկողությունը կենտրոնացնելու առաջարկի վերաբերյալ։
Երկրի անունը Կոստան չի նշել, որը լայնորեն համարվում է Լյուքսեմբուրգը, որը վաղուց պնդում է, որ կապիտալի շուկաների վերազգային ինտեգրումը կհանգեցնի չափազանց կարգավորման, կբարձրացնի բիզնեսի ծախսերը և չի կարողանա նոր ֆինանսավորում բացել։
«Ես մինչ այժմ որևէ լավ առաջարկ չեմ տեսել այս հարցի վերաբերյալ», – հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովում ասաց Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենը։
Իռլանդիան, Մալթան և Կիպրոսը, փոքր երկրներ, որոնք ունեն կարևոր ֆինանսական ոլորտներ, նույնպես անցյալում վերապահումներ էին հայտնել, բայց այժմ համարվում են, որ նրանք կողմ են դրան։
«Իմ զգացողությունն այն է, որ հնարավոր կլինի առաջ շարժվել առանց ընդլայնված համագործակցության։ Եթե դա անհրաժեշտ լինի, ապա լավ, խնդիր չկա», – ասաց Կոստան։
«Որոշ առաջնորդներ սա օգտագործում են մյուս առաջնորդների վրա ճնշում գործադրելու և, ըստ էության, Եվրամիության հիմնադիր անդամներից մեկին համոզելու համար, որ նա չպետք է դուրս գա Խնայողական և ներդրումային միությունից»։
Մտորելով ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի մասին, որը հանգեցրեց 2027 թվականի վերջին միասնական շուկան ավարտելու նախնական պարտավորության, Կոստան ընդգծեց անդամ պետությունների կողմից «գաղափարական» բանավեճերից այն կողմ կիսվող «անհետաձգելիության զգացումը»։
«Բոլորը հասկանում են, որ մենք ճնշման տակ ենք դրսից, քանի որ միջազգային կանոնների վրա հիմնված սահմանը սպառնալիքի տակ է, որ որոշ տնտեսական գործակալներ և երկրներ խթանում են անարդար մրցակցությունը, և որ մենք պետք է գործենք բարգավաճումը խթանելու, բայց նաև մեր սեփական անվտանգությունը բարձրացնելու համար»։
