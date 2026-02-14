Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը զգուշացնում է

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը անդրադարձել է ԱՄՆ-ում վիզայի խախտումների Ռիսկերին։
«Եթե վիզա ստանալիս ստել եք, աշխատել եք առանց համապատասխան թույլտվության կամ վիզայով սահմանված ժամկետից երկար եք մնացել ԱՄՆ-ում, ապա դա կարող է հանգեցնել արտաքսման կամ ապագայում ԱՄՆ վիզա ստանալու մշտական արգելքի»։
Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան տարածաց հաղորդագրությունից:
