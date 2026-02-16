«Հունգարիան պատերազմի մեջ չի ներքաշվի». Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Մագյար

Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Մագյարը իր վերջին քարոզարշավի ելույթում կոչ է անում անձնական կյանքի պաշտպանության:
Մագյարը իր վերջին քարոզարշավի ելույթում խոստացել է անձնական կյանքի ավելի մեծ պաշտպանություն՝ մեղադրելով Օրբանի կառավարությանը 2024 թվականին Բուդապեշտի բնակարանում իր նախկին զուգընկերոջ հետ գաղտնի ձայնագրված սեռական կապի միջոցով իրեն շանտաժի ենթարկելու մեջ։
Հունգարիայի գլխավոր ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը կիրակի օրը Բուդապեշտում անցկացրեց քարոզարշավ՝ կոչ անելով կառավարությանը հարգել մարդկանց անձնական կյանքը՝ այն բանից հետո, երբ նա այն անվանեց շանտաժ և «մեղրի թակարդ», որը կառավարությունը կազմակերպել էր իրեն վարկաբեկելու համար։
Հարցումների համաձայն՝ ապրիլի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Մագյարի «Տիսա» կուսակցությունը առաջատարն է Վիկտոր Օրբանի իշխող «Ֆիդես» կուսակցության նկատմամբ։
Օրբանը, որը ծայրահեղ աջ պահպանողական քաղաքական գործիչ է, կառավարում է Հունգարիան 2010 թվականից՝ բացարձակ մեծամասնությամբ։
Այս շաբաթվա սկզբին Մագյարը հայտարարել էր, որ կառավարության պաշտոնյաները շանտաժի են ենթարկել իրեն՝ 2024 թվականին Բուդապեշտի մի բնակարանում գաղտնի ձայնագրված իր և իր նախկին զուգընկերոջ սեռական տեսագրությունով։ Մինչ օրս տեսանյութը չի հրապարակվել, բայց ննջասենյակի լուսանկարներից մեկը տարածվել է առցանց։
«Եթե ուզում եք, որ Վիկտոր Օրբանը լրտեսի ձեր ննջասենյակում, ապա ազատորեն քվեարկեք իշխող «Ֆիդես» կուսակցության օգտին», – ասել է Մագյարը։
Նա հավելել է, որ Օրբանի կուսակցությունը վախենում է կորցնել իշխանությունը և պատրաստ է զզվելի բաներ անել՝ Տիսզա ընդդիմությանը վարկաբեկելու համար։
«Եթե նրանք կարողանան բացահայտել իմ անձնական կյանքը, կարող են նույնը անել նաև ուրիշների հետ», – պնդել է Մագյարը։
Ընդդիմության առաջնորդը, որի Տիսզա կուսակցությունը առաջատար է ազգային հարցումների մեծ մասում, կոչ է արել Օրբանին մասնակցել ընտրական բանավեճին։
«Հունգարիան պատերազմի մեջ չի ներքաշվի»
Շաբաթ օրը իր քարոզարշավի ժամանակ, որը հաջորդել է հունգարացի առաջնորդի ելույթին, Մագյարը, կարծես, թիրախավորել է երիտասարդ ընտրողներին։
Գլխավոր ընդդիմադիր առաջնորդը ապրիլյան ընտրությունները որակեց որպես «տասնամյակի ամենամեծ կուսակցությունը» և կոչ արեց երիտասարդներին նշել ընտրությունների օրը իրենց օրացույցներում։
Ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության թեկնածուն նույնպես մերժեց կառավարության պատմությունը, որը պնդում էր, որ ընդդիմության հաղթանակը Հունգարիան կներքաշի պատերազմի մեջ։
Մագյարը խոստացավ, որ իր կառավարությունը կմերժի զինվորական ծառայության պարտադիր ժամկետը՝ նշելով, որ իր կուսակցությունը դատապարտում է Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա, բայց շեշտելով, որ Բուդապեշտը չի ներքաշվի հակամարտության մեջ։
Նա նաև խոստացավ, որ ընտրություններում հաղթելու դեպքում կպահպանի Հունգարիայի հարավային սահմանի արգելապատնեշը՝ անօրինական միգրացիան կանխելու համար։
Մագյարը նաև հայտարարեց, որ իր կուսակցությունը չի աջակցում Եվրամիության միգրացիոն համաձայնագրին կամ Ուկրաինայի արագացված անդամակցությանը դաշինքին։
Ընդդիմադիր թեկնածուն նաև անդրադարձավ Բուդապեշտի մոտ գտնվող մարտկոցների գործարանում վերջերս տեղի ունեցած քիմիական արտահոսքի մասին հաղորդագրություններին, որտեղ թունավոր նյութերի մակարդակը գերազանցել է կառավարության կողմից թույլատրված շեմերը։
«Մենք պարտադիր ենք դարձնում լիարժեք, անկախ և հանրային չափումները։ Ներքին չափումները և գործարաններից ստացված տվյալները չեն կարող գաղտնի մնալ», – ասաց նա։
Մագյարը հանդիպել է ԵՄ առաջնորդների հետ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում
Մագյարը ուրբաթ և շաբաթ օրերն անցկացրել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովում, որտեղ նա քննարկումներ է ունեցել 12 եվրոպացի առաջնորդների հետ, այդ թվում՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի, Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերի, Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի և Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի հետ։
«Տիզա» կուսակցության առաջնորդը նշել է, որ առաջնորդներին տեղեկացրել է իր ծրագրերի մասին ընտրություններում հաղթելու դեպքում։
«Տիզա» կուսակցության ապագա կառավարության ամենակարևոր խնդիրը կլինի հունգար ժողովրդին հասանելիք ԵՄ միջոցները վերադարձնելը», – ասել է Մագյարը Մյունխենում իր բանակցություններից հետո։
Նա հավելել է, որ իր կառավարությունը ձգտելու է ընդունել խիստ հակակոռուպցիոն միջոցառումներ, ապահովել դատարանների անկախությունը, մամուլի ազատությունը և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։
Նա նաև հայտնել է, որ իր բանակցությունների ընթացքում առաջնորդներին հստակեցրել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի ԵՄ-ին անդամակցության արագացված գործընթացի վերաբերյալ։
