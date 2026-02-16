Եվրոպական դաշնակիցները «հիասթափված» են Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական կաթվածահարությունից

Մեծ Բրիտանիայի վերազինման ջանքերը խոչընդոտվում են երկրի ֆինանսական դժվարությունների պատճառով, ինչը զայրացնում է զենքի արդյունաբերությանը։
Հետաձգումը զայրացնում է պաշտպանական ընկերություններին և բարձրաստիճան զինվորականներին, որոնք բողոքում են անհապաղության պակասից, այն բանից հետո, երբ Քեյր Սթարմերը խոստացավ երկիրը տեղափոխել «պատերազմի պատրաստության»՝ ի պատասխան պաշտպանության վերանայման։
ՄՅՈՒՆԽԵՆ — Մեծ Բրիտանիայի կողմից պաշտպանական հիմնական ծրագրերի բյուջեները վերջնականապես չհաստատելը սկսում է ազդել միջազգային գործընկերությունների վրա՝ խոչընդոտելով Լոնդոնի ջանքերին՝ ցուցաբերելու համերաշխություն եվրոպացի գործընկերների հետ։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության պաշտոնյան, որին անանուն մնալու հնարավորություն է տրվել այս հոդվածում զգայուն հարցեր քննարկելու համար, ասել է, որ պաշտպանական ծախսերի խոստումների և զենքի պայմանագրերի ստորագրման հետաձգումների միջև պարանը «միջազգային համաձայնագրերի երկար պլանավորված կետերը դնում է անորոշ հիմքի վրա»։
Պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ «արագացնելու» է համատեղ ծրագրերը, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի և Իտալիայի հետ Stratus հրթիռային նախագիծը, և որ անցնում է Գերմանիայի հետ «Խորը ճշգրիտ հարված» անվանումով հեռահար հրթիռային ծրագրի ուսումնասիրության նոր փուլ։
Սակայն այդ հայտարարությունները չեն լրացնում Լոնդոնի հռետորաբանության և գումար ծախսելու նրա կարողության միջև եղած անհամապատասխանությունը։
Վարչապետ Քիր Սթարմերը անցյալ տարի խոստացավ մեծ գումարներ ծախսել երկրի անվտանգության վրա՝ ճնշելով օգնության բյուջեն՝ ՀՆԱ-ի 2.6 տոկոսը մինչև 2027 թվականը և 3.5 տոկոսը մինչև 2035 թվականը պաշտպանությանը հատկացնելու համար։
Առանձին-առանձին, նա խոստացավ ֆինանսավորում սահմանել գործող և նոր պարտավորությունների համար, որոնք կարևոր են ճանաչվել «Ռազմավարական պաշտպանության վերանայման» մեջ, որը անցյալ տարվա խոշոր հետաքննությունն էր այն մասին, թե ինչպես է Մեծ Բրիտանիան դիմակայելու անխուսափելի աշխարհաքաղաքական սպառնալիքներին։
Այդ վերանայումը ենթադրաբար կհանգեցնի «Պաշտպանության ներդրումային ծրագրին» (DIP), որը սկզբում պետք է վայրէջք կատարվեր անցյալ աշնանը, ապա խոստացվել էր մինչև 2025 թվականի վերջը, բայց դեռևս չի իրականացվել։ Պատճառը ֆինանսների նախարարության և պաշտպանության նախարարության միջև առկա փակուղին է, որը, ըստ The Times-ի, կենտրոնացած է ծրագրում 28 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի պակասորդի վրա, որի ամբողջական մասշտաբը դեռևս հրապարակված չէ։
«Մենք արագ տեմպերով աշխատում ենք Պաշտպանության ներդրումային ծրագրի ավարտման ուղղությամբ, որը մեր առաջնագծի ուժերին կմատակարարի լավագույն սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները՝ միաժամանակ ներդրումներ կատարելով Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունում», – ասել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։
Հետաձգումը զայրացնում է պաշտպանական ընկերություններին և բարձրաստիճան զինվորականներին, որոնք բողոքում են անհետաձգելիության բացակայությունից, այն բանից հետո, երբ Սթարմերը խոստացավ երկիրը տեղափոխել «պատերազմական պատրաստության»՝ ի պատասխան պաշտպանության վերանայման։
Դա նաև մտահոգություն է առաջացնում եվրոպացի դաշնակիցների շրջանում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Սթարմերը և նրա կաբինետի առաջատար անդամները փորձում են համերաշխություն դրսևորել Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։
Երկու եվրոպացի դիվանագետներ ասել են, որ «հիասթափություն» կա ՊՆ-ի կողմից արձանագրվող դանդաղ առաջընթացի կապակցությամբ, որը, նրանց կարծիքով, կազդի երկկողմ համաձայնագրերի վրա, ինչը կտրականապես հերքել է կառավարությունը։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին Մյունխենում լրագրողներին ասել է, որ իր գերատեսչությունը «ամբողջ ուժով» աշխատում է պլանը վերջնականապես մշակելու համար, և «մենք շարունակում ենք և անում ենք այն, ինչ անհրաժեշտ է մեր առջև ծառացած սպառնալիքներին արձագանքելու համար՝ կոշտ ուժի կուտակման և այլ եվրոպական երկրների հետ սերտ դաշինքով դա անելու այդ համադրությունը»։
Օտարացված դաշնակիցներ
Սակայն եվրոպացի դիվանագետները պնդում են, որ օտարերկրյա պաշտպանական ընկերությունները հետաձգում են Մեծ Բրիտանիայի ներդրումային որոշումները, մինչ սպասում են ներդրումային պլանի ի հայտ գալուն։
Բրիտանական և գերմանական կառավարության պաշտոնյաները և պաշտպանության վերլուծաբանները ընդգծել են, որ Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի միջև 2024 թվականի Trinity House պայմանագիրը չափազանց դանդաղ է ընթանում։ Որպես օրինակ՝ նրանք մատնանշել են Deep Precision Strike ծրագիրը, որտեղ դեռևս որևէ պայմանագիր չի առաջարկվել ներդրումային պլանի ընդունումից առաջ։
Եվրոպացի դիվանագետը նշել է, որ ՊՆ բանակցությունների տեմպից «հիասթափություն» կա։
Մեծ Բրիտանիայի և Նորվեգիայի միջև անցյալ տարի ստորագրված Lunna House համաձայնագիրը սահմանափակվել է Մեծ Բրիտանիայի սահմանափակ հավակնություններով, ըստ այդ բանակցություններին մոտ կանգնած անձի։
Միևնույն ժամանակ, շարունակվում է խելահեղ լոբբինգը Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի և Իտալիայի գլխավորած «Գլոբալ մարտական օդային ծրագրի» հաջորդ սերնդի ռեակտիվ կործանիչների նախաձեռնության ապագայի շուրջ։
Չնայած նախագիծը, հավանաբար, կշարունակվի, մասնակից երկրի դիվանագետը հիասթափություն է հայտնել, որ այն չի կարող վերջնականապես հաստատվել Մեծ Բրիտանիայի բացակայող պաշտպանական ներդրումային ծրագրի բացակայության պատճառով։
Եվրոպական երկրի հինգերորդ դիվանագետը մտահոգություն է հայտնել, որ բրիտանական համակարգը չի կարողացել այնքան արագ կանխիկ գումար տրամադրել, որքան մյուս երկրները, որոնք ավելի արագ են աշխատում ծախսերը մեծացնելու համար։
Եվրոպական պաշտպանական ընկերության տնօրեններից մեկն ասել է, որ իրենք կարող են տեսնել, որ Մեծ Բրիտանիան ավելի դժվարանում է գումար ստանալ իր ծրագրերը աջակցելու համար՝ համեմատած Գերմանիայի հետ։ Նրանք նշել են, որ Ֆրանսիան, որը, ինչպես Մեծ Բրիտանիան, բյուջետային դժվարությունների է բախվում, նմանատիպ իրավիճակում է։
«Մենք չենք ճանաչում այս պնդումները», – ասաց Պաշտպանության նախարարության խոսնակը: «Մենք խորացնում ենք համագործակցությունը մեր ամենամոտ եվրոպացի դաշնակիցների հետ՝ Գերմանիայի հետ Trinity House համաձայնագրի և Նորվեգիայի հետ Lunna House պաշտպանական համաձայնագրի միջոցով, և շարունակում ենք հանձնառու մնալ GCAP-ի իրականացմանը Ճապոնիայի և Իտալիայի հետ միասին»։
Նրանք նշեցին, որ Deep Precision Strike նախագիծը մտել է համատեղ ուսումնասիրության նոր փուլ։
Միացյալ ճակատ
Լոնդոնի RUSI պաշտպանական վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Էդ Արնոլդն ասել է. «Մեծ Բրիտանիան երկարատև փորձ ունի պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում գերխոստումներ տալու և թերակատարելու հարցում», հավելելով, որ կառավարության «ընդարձակ քաղաքական հայտարարությունները ավելի ու ավելի հաճախ պետք է ֆինանսավորվեն թերֆինանսավորված ՊՆ-ի կողմից, քանի որ ուղղակի ռազմական սպառնալիքը սրվում է»։
ADS-ի՝ Մեծ Բրիտանիայում գործող, բայց միջազգային ներկայություն ունեցող ընկերություններ ներկայացնող արդյունաբերական պաշտպանության լոբբիի խոսնակը ասել է. «Ո՛չ արդյունաբերությունը, ո՛չ էլ ռազմական պլանավորողները չեն կարող պատշաճ կերպով կատարել իրենց աշխատանքը առանց DIP-ի ֆինանսական աջակցության կողմից ապահովված վստահության»։
Թեև անորոշությունը նյարդայնացնում է ընկերություններին, եվրոպական կառավարությունները դժկամությամբ են բացահայտ քննադատում Լոնդոնին, քանի որ մայրցամաքը փորձում է միասնական ճակատ ցուցադրել Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների դեմ և ջանք գործադրել եվրոպական ավելի մեծ պաշտպանական համագործակցության համար, քանի որ ԱՄՆ-ն նահանջում է Եվրոպայից։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրիդրիքսենի և Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի վերջին այցելությունների ժամանակ Մեծ Բրիտանիայում երկուսն էլ ընդգծել են իրենց համապատասխան անվտանգության գործընկերությունների ամրությունը։ Վերը նշված երկու եվրոպացի դիվանագետները խոստովանել են, որ շատ այլ երկրներ բախվում են նմանատիպ ֆինանսական և բյուրոկրատական ճնշումների, քանի որ փորձում են արագ վերազինվել։
Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչ Մարտա Պրոխվիչը նշել է, որ դաշնակիցները «կհարցնեն, թե արդյոք սա էական խոչընդոտ է ճանապարհին», հաշվի առնելով նրանց «խորը համոզմունքը, որ Մեծ Բրիտանիան շատ լուրջ է վերաբերվում իր պաշտպանական ծախսերի ավելացմանը»։
