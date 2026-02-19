Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է ռազմական բազա կառուցել Գազայում․ «The Guardian»

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է Գազայում կառուցել 5000 մարդու համար նախատեսված ռազմական բազա, որը կզբաղեցնի ավելի քան 140 հեկտար տարածք, գրել է «The Guardian»-ը՝ հղում անելով թերթի ձեռքի տակ հայտնված, Թրամփի կողմից ստեղծված «Խաղաղության խորհրդի» պայմանագրային փաստաթղթերից։
Փաստաթղթերում քննարկվող օբյեկտը նախատեսված է որպես ապագա Միջազգային կայունացման ուժերի (ISF) ռազմական բազա, որը նախատեսվում է որպես բազմազգ ռազմական ուժ, որը բաղկացած է զինված ուժերի տարբեր ճյուղերից: ISF-ը կլինի վերջերս ստեղծված «Խաղաղության խորհրդի» մաս, որը պետք է կառավարի Գազան: Այն կգլխավորի Դոնալդ Թրամփը, ով որոշակի լիազորություններ է տվել իր փեսային՝ գործարար, դեսպանորդ Ջարեդ Քուշներին:
ԱՄՆ վարչակազմի ծրագրերը նախատեսում են փշալարերի հետևում հսկայական ռազմական ամրաշինության՝ իսկական բազայի փուլային կառուցում: Այն կունենա 1400 մետր x 1100 մետր չափսեր, կշրջապատվի 26 զրահապատ դիտաշտարակներով և կտեղակայի հրաձգարան, բունկերներ և ռազմական տեխնիկայի պահեստային տարածք գործողությունների համար։
Հաստատությունը նախատեսվում է կառուցել Գազայի հարավում չորային հարթավայրերի վրա։ Նախագծին մոտ կանգնած աղբյուրը հրատարակությանը հայտնել է, որ հայտատուների մի փոքր խումբ՝ միջազգային շինարարական ընկերություններ, որոնք փորձ ունեն պատերազմական գոտիներում, արդեն ցուցադրվել են տարածքում շրջագայության ժամանակ։
Ըստ տեղեկությունների՝ Ինդոնեզիայի կառավարությունը առաջարկել է մինչև 8000 զինվոր տեղակայել անկլավում։ Ինդոնեզիայի նախագահը Հարավարևելյան Ասիայի չորս առաջնորդներից մեկն էր, որոնք պետք է մասնակցեին «Խաղաղության խորհրդի» առաջին նիստին Վաշինգտոնում հինգշաբթի օրը։
Բացի այդ, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը լիազորել է «Խաղաղության խորհրդին» Գազայում ժամանակավոր միջազգային կայունացման ուժեր ստեղծել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ ISF-ը պատասխանատու կլինի Գազայի սահմանի անվտանգության և տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման, քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության, նաև «ստուգված պաղեստինյան ոստիկանական ուժերի» մարզման և աջակցության համար։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել իրանցի պաշտոնյաների դեմ
Տարածաշրջանում լարվածության աննախադեպ սրացում է. Պեսկովը՝ Իրանի շուրջ իրավիճակի մասին
Մեծ Բրիտանիայի թագավորի եղբայրը ձերբակալվել է. մեղադրանքը՝ Էփշտեյնի սեռական հանցանքներին մասնակցություն