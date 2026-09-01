AfD-ն տարիներ շարունակ պատրաստվել է իր առաջին կառավարման հենարանը վերածել փորձադաշտի։
ՄԵՐԶԵԲՈՒՐԳ, Գերմանիա — Հենց այս փոքր, հիմնականում գյուղական արևելյան նահանգում, որտեղ ընդամենը երկու միլիոն բնակչություն կա, Գերմանիայի ծայրահեղ աջերը հիմք են դնում Բեռլինում իշխանության համար վերջնական պայքարի համար։
Սաքսոնիա-Անհալթում իրենց կուսակցության համար պատմական հաղթանակի՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր առաջին անգամ ծայրահեղ աջ կուսակցությանը երկրում կառավարման իշխանություն կտա, հարվածային հեռավորության վրա գտնվող «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության առաջնորդները տեսնում են չափազանց հազվագյուտ և արժեքավոր հնարավորություն, որը չի կարելի վատնել։
Եվ այսպես, նրանք մշակել են մանրամասն, թեև դժվար իրագործելի ռազմավարություն՝ իրենց կուսակցության իշխանության առաջին իսկական փորձը օգտագործելու համար՝ քանդելու այն պատնեշը, որը հիմնական կուսակցությունները կառուցել են՝ AfD-ին կառավարությունից դուրս պահելու համար։
«Ձեզանից յուրաքանչյուրը հիմա պատմություն է կերտում»։ Սաքսոնիա-Անհալթում AfD-ի խարիզմատիկ դեմքը՝ Ուլրիխ Զիգմունդը, որը պատրաստվում է դառնալ նահանգի վարչապետ, եթե կուսակցությունը մեծ հաղթանակ տանի սեպտեմբերի 6-ի ընտրություններում, Մերզեբուրգի նախկին արդյունաբերական քաղաքում AfD-ի քարոզարշավի միջոցառման ժամանակ հազարավոր կողմնակիցներից բաղկացած ծափահարող ամբոխի առջև ասաց. «Մի օր, 20 կամ 30 տարի հետո, դուք կնայեք պատմության գրքերին և կասեք. «Ամեն ինչ սկսվեց այստեղ։ Այն սկսվեց 2026 թվականին Սաքսոնիա-Անհալթում»։
Եթե AfD-ն հաղթի բացարձակ խորհրդարանական մեծամասնություն նահանգում՝ ներկայիս հարցումները ցույց են տալիս, որ նրանք մի քանի տեղ հեռու են այդ նպատակից, կուսակցության կառավարման ռազմավարությունը նուրբ հավասարակշռություն է հաստատում. հետապնդելով արմատական փոփոխություններ, որոնք տարբերակում են կուսակցությունը իշխող համակարգից՝ իրականացնելով այն քաղաքական հեղափոխությունը, որը վաղուց խոստացել է, առանց գնալու այնքան հեռու, որ օտարացնի սովորական բյուրգերներին, միջին մակարդակի քաղաքացիներին, ովքեր չեն ցանկանում, որ իրավիճակը չափազանց ուժեղ տատանվի։
Այդ ռազմավարության մարմնացումը Զիգմունդն է՝ նախկին օծանելիքի և բուրմունքների վաճառող՝ արագ ժպիտով, որը Արևելյան Գերմանիայի լայն տարածքներում ընդունում է երկրպագուների, որոնք սելֆի են անում իր հետ։ Նրա հայտնիության նման գրավչությունը թաքցնում է կուսակցության ծայրահեղական կողմը։ Ներքին հետախուզական մարմինները AfD Սաքսոնիա-Անհալթի մասնաճյուղը որակել են որպես ծայրահեղական կազմակերպություն, որը ներառում է Հիտլերյան երիտասարդության օրինակով ստեղծված արգելված խմբի նախկին անդամներին։
Ուլրիխ Զիգմունդի ընտրողները քարոզարշավի ապրանքներ են հագել Քվերֆուրտում կայացած միջոցառման ժամանակ՝ 2026 թվականի օգոստոսի 21-ին։ | Նետտե Նյոստլինգեր/POLITICO
Կուսակցության որոնած հավասարակշռությունը պահպանելու համար, օրինակ, երկրամասում AfD-ն մտադիր է ստեղծել «արտաքսման աշխատանքային խումբ», որը կազմված կլինի նահանգի հիմնական նախարարներից և ոստիկաններից՝ միաժամանակ ձգտելով խուսափել ԱՄՆ-ում ակնհայտ քաոսի և բռնության տեսարաններից, երբ Թրամփի վարչակազմը նմանատիպ միջոցներ ձեռնարկեց։ Կուսակցությունը ցանկանում է համատեղել ծայրահեղ առաջարկները, ինչպիսիք են դպրոցական պատմության դասընթացների վերաձևակերպումը՝ նացիստական հանցագործությունների մասին ավելի քիչ դասավանդելու համար և «հակագերմանական» համարվող արվեստի ֆինանսավորման կրճատումը, առօրեական քաղաքականության հետ, որոնց դեմ քչերը կբողոքեն. օրինակ՝ հրշեջ ծառայությունների ֆինանսավորման ավելացումը՝ արձագանքման գոտիներով, որոնք ներառում են մայրուղիներ։
«Մենք պետք է օրինականացնենք AfD-ի քաղաքականությունը գործնական օրինակի միջոցով։ Սա մեր խնդիրն է», – հուլիսին Մագդեբուրգում կայացած տարածաշրջանային կուսակցության համաժողովում ասաց Հանս-Թոմաս Թիլշնայդերը՝ AfD-ի Սաքսոնիա-Անհալթում կառավարման ծրագրի գաղափարախոսը։
Դա իրականացնելու համար կուսակցությունը նահանգի քաղաքացիական ծառայության մեջ մինչև 200 պաշտոն է սահմանել, որոնք պետք է լրացվեն կուսակցության հավատարիմ անդամների մի կազմով, որոնցից մի քանիսը նախապես ընտրվել են ամբողջ Գերմանիայում կամ հատուկ վերապատրաստվել են կուսակցության կողմից Բեռլինում՝ աննախադեպ քայլ հետպատերազմյան Գերմանիայում, որտեղ քաղաքացիական ծառայությունը ենթադրաբար ապաքաղաքական է՝ AfD-ի օրակարգի իրականացումը արագացնելու և միևնույն ժամանակ ամեն ինչ սահուն ընթացքի մեջ պահելու համար։ Նրանք նաև պատրաստվել են կոնկրետ ծրագրերով՝ խոչընդոտելու հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից դատարաններում իրենց օրակարգը խոչընդոտելու սպասվող ջանքերը։
AfD-ի ղեկավարները հույս ունեն, որ այս մոտեցումը՝ կայուն, բայց արագ փոփոխությունը, կվերացնի կուսակցության պիտակավորումը և կհարթի դրա հետագա առաջխաղացման ճանապարհը ազգային մակարդակով, և, ի վերջո, անհնար կդարձնի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողական Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության (CDU) համար ծայրահեղ աջերի հետ կոալիցիա կազմելուց հրաժարվելը։
«Եթե մենք կարողանանք դրան հասնել Սաքսոնիա-Անհալթում և այն աշխատեցնել Սաքսոնիա-Անհալթում, ապա քաղաքացիները, բնականաբար, կտեսնեն, որ աշխարհը չի վերջանա, այլ որ ամեն ինչ կարող է նույնիսկ ավելի լավը դառնալ», – ասաց Բեռլինում AfD-ի ընտրական ծրագրերի բաժնի ղեկավարներից մեկը՝ Գյոց Ֆրյոմինգը։ «Եվ դա, հավանաբար, կհամոզի շատ քաղաքացիների, ովքեր ներկայումս դեռևս վերապահումներ ունեն կամ ովքեր, հնարավոր է, դեռ չեն համարձակվում քվեարկել AfD-ի օգտին, մեզ հնարավորություն տալ»։
Պետության «վերակազմավորումը»
Եթե այն կարողանա իշխանությունը ստանձնել Սաքսոնիա-Անհալթում, AfD-ն նպատակ ունի ցույց տալ, որ կարող է իրականացնել իր օրակարգը առանց մեծ ձախողումների։
Նրանց 100-օրյա ծրագրի որոշ քաղաքականություններ՝ պետական հեռարձակողների համար պետական միջոցների կրճատումը, ապաստան խնդրողների մեծ թվով կալանավորումը, անկասկած կհանդիպեն ընդդիմադիր կուսակցությունների իրավական մարտահրավերների և դիմադրության։
Կառավարման քաոսից խուսափելու համար ազգային կուսակցությունների առաջնորդները անցյալ տարի ստեղծեցին «Սև-Կարմիր-Ոսկեգույն ակադեմիան» (որը կոչվել է Գերմանիայի դրոշի գույների անունով)՝ Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասի քաղաքացիական ծառայության վարչական պաշտոնները լրացնելու համար AfD-ի հավատարիմներով և կանխելու սպասվող ներքին դիմադրությունը։ Այդ ջանքերի շրջանակներում կուսակցությունը նախապես ընտրել է որակավորված թեկնածուներ Գերմանիայի տարբեր ծայրերից, որոնք պատրաստ կլինեին տեղափոխվել Մագդեբուրգ, և վերապատրաստել է ուրիշներին՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ներքին գործերի և ֆինանսների նախարարությունների պաշտոնները լրացնելուն։
AfD-ն չի կարող ազատել գործող պետական ծառայողներին, և դրա ազդեցությունը վարչակազմի վրա ունի իրավական սահմանափակումներ, բայց նպատակն է մի կողմ դնել նրանց, ովքեր կփորձեն խոչընդոտել կուսակցության օրակարգը կամ արտահոսել զգայուն տեղեկատվություն։
Հազվադեպ չէ, որ նոր կառավարություն նշանակի նոր պետական քարտուղարներ և որոշակի կարևոր վարչական գերատեսչությունների ղեկավարներ, բայց քաղաքացիական ծառայության նման մասշտաբով վերակազմավորումը աննախադեպ է։
Հեսսեն նահանգի AfD-ի պատգամավոր Անդրեաս Լիխերտը, ով ծանոթ է կուսակցության ազգային ծրագրերին, այն անվանել է «վերակազմավորման գործընթաց»։
«Եթե կան մարդիկ, որոնց հետ մենք գիտենք, որ չենք կարող աշխատել, օրինակ՝ անցյալում արված քաղաքական հայտարարությունների պատճառով, ապա մենք ակնհայտորեն չենք կարող նրանց ազատել աշխատանքից», – ասել է Լիխերտը։ «Նրանք մնում են կարիերային պետական ծառայողներ, բայց, իհարկե, ռեսուրսները համապատասխանաբար բաշխելով, դուք կարող եք ապահովել, որ նրանք՝ կոպիտ ասած՝ այլևս չեն կարող որևէ վնաս պատճառել»։
AfD-ի կենտրոնացումը պետական ծառայության «վերակազմավորման» վրա, գոնե մասամբ, բխում է իրենց ավստրիական քույր կուսակցության՝ ծայրահեղ աջ Ազատության կուսակցության (FPÖ) կողմից կուսակցությանը փոխանցված դասերից, որոնք, ի տարբերություն իրենց գերմանացի գործընկերների, 1980-ականներից ի վեր ժամանակ առ ժամանակ կառավարում են ազգային մակարդակով և ներկայումս կառավարում են հինգ շրջաններում։
Այս տարվա սկզբին Սաքսոնիա-Անհալթից AfD խորհրդարանականների մի խումբ, այդ թվում՝ Զիգմունդը, մեկնեցին Զալցբուրգ՝ իշխանության գալուց հետո պետական մակարդակի պետական ծառայությունը կառավարելու վերաբերյալ խորհուրդներ ստանալու համար: Ապրիլին Բեռլինում փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ AfD-ի ազգային առաջնորդները և սեպտեմբերին ընտրություններ անցկացնող երեք նահանգների առաջատար թեկնածուները հանդիպեցին FPÖ պաշտոնյայի՝ ֆինանսների նախարարության նախկին պետական քարտուղար Հուբերտ Ֆուքսի հետ՝ գործնական կառավարման խորհուրդներ ստանալու, ինչպես նաև այլ կուսակցություններին ծայրահեղ աջերի հետ կառավարելու վերաբերյալ խորհուրդներ ստանալու համար։
Մերցի Սաքսոնիա-Անհալթում գտնվող պահպանողականները հայտարարում են, որ չեն կառավարի AfD-ի հետ կոալիցիա կազմելով և դեմ են արտահայտվում AfD-ի՝ պետական ծառայությունը «վերակազմավորելու» ծրագրերին՝ ներկայացնելով նրանց որպես վտանգ այն բյուրգերի համար, որին ծայրահեղ աջ կուսակցությունը չի ցանկանում օտարացնել։
Սաքսոնիա-Անհալթի ներկայիս վարչապետ և CDU-ի առաջատար թեկնածու Սվեն Շուլցեն ասել է, որ AfD-ի ծրագրերը վտանգավոր «խաբեություն» են, որոնք ստեղծում են բազմաթիվ նոր պաշտոններ, որոնք կարժենան հարկատուներին և կվտանգեն նվիրված պետական ծառայողներին։
«Մի բան պարզ է», – ասաց նա։ «Եթե նրանք այստեղ կառավարեն, բոլորը, իրականում բոլորը, դպրոցի տնօրենից մինչև ուսուցիչներ, բաժանմունքների ղեկավարներ, մինչև նախարարությունների և ենթակա գործակալությունների բաժինների ղեկավարներ, բոլորը, ովքեր նույնիսկ մոտ չեն անում այն, ինչ թելադրում է AfD-ն, պետք է վախենան իրենց աշխատանքի համար։ Այդ դեպքում ձեզ կտեղափոխեն, կհետապնդեն, կհյուծեն մինչև ինքներդ ձեզ վրա հույս դնելը»։
Շուլցեն նաև ենթադրեց, որ AfD-ն իրականում չի հոգում նահանգի ժողովրդի մասին և պարզապես ցանկանում է օգտագործել Սաքսոնիա-Անհալթը որպես ավելի մեծ նկրտումների մեկնարկային հարթակ՝ AfD-ի գլխավոր թեկնածու Զիգմունդին անվանելով ազգային կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելի «խամաճիկ»։
«Վայդելը շահագործում է նրան և Սաքսոնիա-Անհալթ նահանգը՝ Բեռլինում ավելի շատ իշխանություն ձեռք բերելու համար», – ասաց նա անցյալ շաբաթ։
Ոչ թե Թրամփի նման
Ազգային մակարդակով ծայրահեղ աջ առաջնորդներն ավելի մեծ ծրագրեր ունեն, թե ինչպես դիմակայել AfD-ի գլխավորած նահանգային կառավարությանը խոչընդոտելու կամ խոչընդոտելու հնարավոր փորձերին։
Օրինակ՝ Բեռլինի հիմնական կուսակցությունների առաջնորդները քննարկում են AfD-ի ներքին գործերի նախարարին խոչընդոտելու եղանակներ նահանգային և դաշնային ներքին գործերի նախարարների ազգային հանդիպումներին մասնակցելուց, որոնց ընթացքում քննարկվում է գաղտնի հետախուզական տեղեկատվություն, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի վերաբերյալ՝ վախենալով, որ նման տեղեկատվությունը, հաշվի առնելով AfD-ի Մոսկվային բարյացակամ քաղաքականությունը, կհասնի Կրեմլ։
Ազգային հիմնական առաջնորդները նաև քննարկել են Սաքսոնիա-Անհալթին դաշնային ֆինանսավորումը հնարավորորեն կրճատելու առաջարկները, որոնք կլինեն այսպես կոչված ֆինանսական հավասարեցման համակարգի մի մասը, որը գումար է փոխանցում ավելի աղքատ նահանգներին՝ ավելի հարուստներից։ Այդ ֆինանսավորումը, որը Սաքսոնիա-Անհալթի համար 2025 թվականին կազմել է 2.8 միլիարդ եվրո, տեսականորեն կարող է կրճատվել օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով, չնայած իրավական խոչընդոտները մեծ են։
Սակայն AfD-ն հայտարարում է, որ պատրաստ է միջոցներ ձեռնարկել նման ջանքերի դեմ։
AfD-ի ազգային կուսակցության առաջնորդները ստեղծել են «Կառավարության մասնակցության աշխատանքային խումբ»՝ սկսելու օրինագծեր մշակել, որոնք կարող են ընդունվել նահանգային օրենսդիր մարմնում, և գնահատելու, թե ինչպես կարող է կուսակցությունը, թե՛ դաշնային, թե՛ նահանգային մակարդակով, աշխատել՝ դատարանների միջոցով AfD-ի գլխավորած նահանգային կառավարությանը խոչընդոտելու հնարավոր փորձերը կանխելու համար։
«Մենք զգալի աջակցություն ենք ստացել կուսակցության ղեկավարությունից», – ասել է AfD-ի Սաքսոնիա-Անհալթ մասնաճյուղի ղեկավար Մարտին Ռեյխարդտը։ «Մենք նաև ունենք իրավաբանական բաժին, որը, իհարկե, նույնպես ակտիվ է։ Եվ այն պատրաստ է այն իրավիճակներին, երբ մեր քաղաքական հակառակորդները, օրինակ, կարող են փորձել խոչընդոտել մեր աշխատանքը կառավարությունում», – հավելել է նա։ «Մենք կպաշտպանվենք դրանից համապատասխան իրավական միջոցներով»։
Նման ծրագրերի չնայած, Սաքսոնիա-Անհալթից AfD քաղաքական գործիչ Գորդոն Քյոլերը, որը ներկա էր Զալցբուրգում FPÖ պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը, ասաց, որ իր կուսակցությունը ցանկանում է խուսափել այնպիսի բուռն բևեռացումից, որը հաջորդեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ ԱՄՆ-ում երկրորդ ժամկետով իշխանության վերադառնալուն։
Նա ասաց, որ չնայած AfD-ն ցանկանում է խստացնել ապաստան խնդրողների դեմ պայքարը, կուսակցությունը չի ցանկանում այնպիսի քաոսի և բռնության պատկերներ, որոնք տեղի են ունեցել ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայության գործողությունների ժամանակ ամերիկյան փողոցներում։
«Ես կցանկանայի սա անվանել լարվածություն՝ մի կողմից՝ արագ գործողություններ ձեռնարկել, բայց մյուս կողմից, իհարկե, լավ կառավարել և կամուրջներ կառուցել», – ասաց Քյոլերը: «Մենք չենք հասնի բոլորին. դուք երբեք չեք հաջողի դրանում, բայց հարցն այն է, որ իրավիճակը մի փոքր պակաս լարված լինի և այնքան էլ էմոցիոնալ չլինի, որքան հիմա է»։
Ի վերջո, նա ավելացրեց. «հասարակությունը պետք է ինչ-որ կերպ գործի: Եվ եթե բոլորը միշտ լարված են, դա ակնհայտորեն առողջարար չէ որևէ մեկի համար»։
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան մոտենում է ԵՄ անդամակցությանը։ Սերբիան կարող է փորձել կանխել դա
Ռուսաստանի վերադարձը G20-ում առաջացրել է եվրոպացիների զայրույթը
Իռլանդիան փորձում է դուրս գալ ԵՄ բյուջետային փակուղուց, քանի որ պատերազմող կառավարությունները ժամանակ են փնտրում