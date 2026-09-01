Հյուսիսային Մակեդոնիան կարող է նոր վետո կիրառվել Բուլղարիայի կողմից

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո մեկ քրեական գործի շուրջ ծագած վեճը կարող է խոչընդոտել ԵՄ ընդլայնմանը
ՍՈՖԻԱ – Բուլղարիան, հնարավոր է, նոր պատճառ է գտել Հյուսիսային Մակեդոնիայի ԵՄ-ին անդամակցությունը կասեցնելու համար, և այս անգամ այն կենտրոնանում է մեկ քրեական դատավարության վրա, որը վերսկսվել է երկուշաբթի օրը արևելյան Քոչանի քաղաքում։
Դատարանի դահլիճում էին չորս բուլղարական կուսակցությունների ութ պատգամավորներ, այդ թվում՝ իշխող «Առաջադեմ Բուլղարիա» կուսակցության և Բոյկո Բորիսովի կենտրոնամետ աջակողմյան GERB կուսակցության անդամներ։
Մեղադրողը խնդրել է հետաձգել լսումները, քանի որ դահլիճը չափազանց փոքր էր, և Բուլղարիայի հանրային հեռարձակող BNT-ն հայտնել է, որ նա դեմ է Բուլղարիայից ժամանած կողմնակի անձանց ներկայությանը։
Դատարանը հրաժարվել է հետաձգել նիստը և փոխարենը տեղ է ազատել՝ խնդրելով որոշ հարազատների և բուլղարացի փաստաբանների հեռանալ։
Մեղադրյալի աթոռին է Իվա Միխայլովան, որը ունի Բուլղարիայի և Մակեդոնիայի քաղաքացիություն։ Նա մեղադրվում է ճանապարհային անվտանգության լուրջ խախտումների մեջ՝ անցյալ տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցած վթարի պատճառով, որի ժամանակ տղամարդ էր մահացել։
Միխայլովան ծանր վիրավորվել է, և դատարանը պահել է նրա երկու անձնագրերը վթարից հաջորդ օրվանից։ Նա ասաց, որ Բուլղարիա բուժման համար մեկնելու ութ դիմում մերժվել է։
«Ես ինձ ամեն օր ավելի ու ավելի վատ եմ զգում ֆիզիկապես», – դատարանի դիմաց լրագրողներին ասաց նա՝ խոսելով բուլղարերեն։
Բուլղարիան 3 պայման է սահմանում Հյուսիսային Մակեդոնիայի վետոն վերացնելու համար
Օգոստոսի 13-ին Բուլղարիայի Եվրախորհրդարանի պատգամավորները խնդրեցին Եվրահանձնաժողովին ներառել այս դեպքը Հյուսիսային Մակեդոնիայի անդամակցության գործընթացի օրենքի գերակայության մոնիթորինգի մեջ։
Չնայած նրանք պատասխան չեն ստացել, Հանձնաժողովի խոսնակը ասել է, որ առանձին դեպքերը հետևում են ինչպես օրենքի գերակայության, այնպես էլ ընդլայնման վերաբերյալ զեկույցում, «որտեղ դրանք կարող են հիմք հանդիսանալ դատական համակարգի գործունեության և երկրում օրենքի գերակայության ավելի լայն, համակարգային գնահատման համար»։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի վերաբերյալ Հանձնաժողովի հաջորդ ընդլայնման զեկույցը պետք է հրապարակվի այս աշնանը, բայց ո՛չ այդ զեկույցը, ո՛չ էլ օրենքի գերակայության մոնիթորինգը չեն կարող ինքնին խոչընդոտել անդամակցությանը։
Արգելափակման լիազորությունը պատկանում է ԵՄ խորհրդին, որտեղ անդամակցության ընթացակարգը ընթանում է միաձայն։
Բուլղարիան արդեն օգտագործել է այդ լծակը՝ պահանջելով, որ Հյուսիսային Մակեդոնիան իր սահմանադրության մեջ ճանաչի երկրի բուլղարական փոքրամասնությունը որպես հետագա առաջընթացի հիմնական պայման։
Հետևաբար, Միխայլովայի գործով Հանձնաժողովի կարևորագույն եզրակացությունը նոր վետո չի ստեղծի։ Այնուամենայնիվ, այն կարող է Սոֆիային լրացուցիչ փաստարկ տալ արդեն իսկ ունեցածը օգտագործելու համար։
Բացակայող վերանայումը
Գործի ընթացքում բարձրացված ամենաուժեղ իրավական հարցը վերաբերում է Միխայլովայի տեղաշարժի սահմանափակումներին։
Նրա պաշտպան Նասեր Ռաուֆին ասել է, որ քանի որ Միխայլովայի տեղաշարժը սահմանափակող միջոցառումները կիրառվել են անցյալ տարվա հոկտեմբերի 8-ին, դատարանը երբեք չի վերանայել դրանք։
Սա չնայած Մակեդոնիայի քրեական դատավարությանը, որը պահանջում է, որ նման միջոցառումները վերանայվեն յուրաքանչյուր երկու ամիսը մեկ։ Նա հավելել է, որ որոշումները կայացվել են միայն պաշտպանության կողմից ներկայացված հարցումներից հետո։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմիցս որոշել է, որ տեղաշարժի արգելքները պետք է պատճառաբանվեն անհատապես և վերանայվեն դատարանի կողմից՝ սեփական նախաձեռնությամբ, այլ ոչ թե թողնվեն այն անձին, որի բողոքարկումը սահմանափակված է։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի դատավորների ասոցիացիան հայտնել է, որ քաղաքացիական հասարակության և Սկոպյեում ԵԱՀԿ առաքելության կողմից դատարանների մոնիթորինգը «համապատասխան հիմք է կազմում ԵՄ-ի կողմից անդամակցության գործընթացի շրջանակներում կատարվող գնահատականների համար»։
Այն հավելել է, որ դատական անկախությունը պետք է պաշտպանված լինի «դատական համակարգի մոնիթորինգի և գնահատման յուրաքանչյուր ընթացակարգում»։ Այն հրաժարվել է քննարկել գործը։
Միևնույն ժամանակ, ցուցարարները հավաքվել էին Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեսպանատան մոտ կեսօրին, որտեղ Միխայլովայի հայրը՝ Սիմեոն Միխայլովը, ելույթ է ունեցել ամբոխի առջև։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանի ճանապարհը դեպի Ելիսեյան պալատ բախվում է անսպասելի խոչընդոտի
Մարին Լը Պենի ռիսկային տնտեսական խաղադրույքը
ԵՄ-ն ցանկանում է համոզել Չինաստանին սահմանափակել արտահանումը դեպի ԵՄ