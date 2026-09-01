Մեծ Բրիտանիայի լիբերալ դեմոկրատները նոր վերլուծական կենտրոն են ստեղծում

«Բրիտանիա նախագիծը» նպատակ ունի օգնել կենտրոնամետ ուժերին քաղաքականության մշակման և կառավարությանը նախապատրաստվելու հարցում։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի լիբերալ դեմոկրատները երազում են կառավարությանը վերադառնալու մասին։ Նոր վերլուծական կենտրոնը ցանկանում է օգնել։
«Բրիտանիա նախագիծը»՝ լիբերալ քաղաքականության գաղափարներ առաջարկող նորաստեղծ խումբը, պաշտոնապես կմեկնարկի կուսակցության համաժողովում Բրայթոնում սեպտեմբերի 21-ին։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ բրիտանական քաղաքականության աջակողմյան հատվածի բաժանումները ավելի հավանական են դարձնում հաջորդ ընտրություններում լիբերալ դեմոկրատների ներգրավմամբ առաջադեմ համաձայնագրի գաղափարը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանց հարցումների վարկանիշը լճանում է։
«Մեծահասակների կենտրոնը» պաշտոնապես կապված չէ Էդ Դեյվիի կուսակցության հետ, բայց նրա 71 պատգամավորներից առնվազն 50-ը հուլիսին մասնակցել են իրենց աշխատանքը խթանող ներկայացմանը խորհրդարանական հանդիպումներից մեկի ժամանակ, որոնցից շատերը նշել են, որ ցանկանում են ներգրավվել։
Խմբի քաղաքականության տնօրեն Թիմ Լյունիգը, որը վերջերս դարձել է լիբերալ դեմոկրատների անդամ Մեծ Բրիտանիայի չընտրված Լորդերի պալատում, ասել է. «Մենք այստեղ ենք նրանց օգնելու համար»։
«Բայց մենք այստեղ ենք նաև նրանց դժվար հարցեր տալու համար, քանի որ. ո՞վ գիտի։ Մի օր նրանք կարող են նախարար դառնալ, և այդ ժամանակ պետական ծառայությունը նրանց դժվար հարցեր կտա»։
Մինչդեռ հրապարակավ լիբերալ դեմոկրատները հրաժարվում են հավանություն տալ Բըրնհեմի Լեյբորիստական կուսակցության հետ ապագա որևէ գործարքի, անձնական զրույցներում նրանց պատգամավորները անկեղծորեն ասում են, որ հարցումները, որոնք յուրաքանչյուրը կարող է կարդալ, ցույց են տալիս, որ երկու կուսակցությունների համակցված մանդատների ընդհանուր թիվը ընտրություններից հետո մեծամասնություն կազմելու ակնհայտ ուղի է։
Հանրային կարծիքը հետևող «More in Common» վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լյուկ Թրիլն ասել է, որ աջերի համար «ամեն օր ավելի սուր» պայքարն այժմ «քիչ հավանական է» դարձնում պահպանողականների և Նայջել Ֆարաջի «Reform UK»-ի միջև պայմանագիրը։
«Բըրնհեմի աճը և առաջադեմ ձախերի ձայների համախմբումը լիբերալ-լաբորատոր պայմանագիրը դարձնում է ավելի հավանական հեռանկար», – ասել է նա։
«Եթե լիբերալ դեմոկրատները կարողանան ցույց տալ իրենց ավանդական կայունությունը, և Բըրնհեմի առաջատարությունը մնա նեղ սահմաններում, ապա այն հեռանկարը, որ նրանք կպահպանեն ուժերի հավասարակշռությունը և գրեթե անկասկած կընտրեն Լեյբորիստական կուսակցության օգտին, իսկապես շատ իրական է դառնում», – հավելել է նա։
Պատրաստվեք կառավարությանը
Կոալիցիայի մասին խոսակցությունները սովորաբար դող են առաջացնում լիբերալ-դեմոկրատների մեջքում: Կուսակցությունը 2015 թվականին մնաց ընդամենը ութ պատգամավորով՝ Պահպանողականների հետ հինգ տարի կառավարությունում աշխատելուց հետո:
2015 թվականի անկումից դանդաղ վերականգնումը նշանակում է, որ կուսակցության պատգամավորների մեծամասնությունը առաջին անգամ ընտրվել է երկու տարի առաջ, ուստի կուսակցությունը խորը խորհրդարանական փորձ չունի:
«Մենք ունենք շատ մարդիկ, ովքեր չեն անցկացրել այն տարիները, որոնք որոշ մարդիկ անցկացրել են քաղաքականության մասին մտածելով», – ասաց Լյունիգը, որը տասը տարուց ավելի պետական ծառայող է և վերջերս ծառայել է որպես կառավարության քաղաքականության խորհրդական բազմաթիվ գերատեսչություններում, այդ թվում՝ պահպանողականների օրոք:
«Բրիտանական նախագիծը» նպատակ ունի տրամադրել «պատշաճ գաղափարներ, որոնք կարող են տրվել պետական ծառայությանը իրականացնելու համար» և ապահովել, որ խորհրդարանականները «հասկանան, թե ինչպիսին են դժվար ընտրությունները կառավարության մեջ», – հավելեց նա:
Նա ասաց, որ Սթարմերի վարչակազմը, որը փլուզվեց երկու տարի կառավարությունում աշխատելուց հետո, «բռնվեց ինչպես ճագարները լուսարձակի տակ» Դաունինգ սթրիթ մտնելուց անմիջապես հետո։
Խնդրում եմ, թերթեր
«Բրիտանական նախագիծը» նաև կհրապարակի կանոնավոր քաղաքականության փաստաթղթեր՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով տնտեսական աճին և հանրային ծառայությունների վրա։
«Մենք չենք ուզում փորձել այս փուլում լինել ամեն ինչ բոլորի համար», – ասաց վերլուծական կենտրոնի հետ սերտորեն կապված մեկ այլ անձ, որը անանուն մնաց, քանի որ ներկայումս լիազորված չէ հրապարակայնորեն խոսելու։ «Մենք իսկապես ուզում ենք կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե որոնք են երկրի համար այս պահին իրականում հիմնական խնդիրները», – հավելեցին նրանք՝ որպես առաջնահերթություն նշելով կենսապահովման արժեքը։
Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակը ցանկանում է ցույց տալ, որ «սոցիալական արդարությունը աջակցելու համար ձեզ անհրաժեշտ է կենսունակ տնտեսություն», – ասաց այդ անձը՝ հավելելով, որ «լիբերալիզմը խրախուսում է ազգային վստահությունը»՝ հպարտորեն միջազգայնական լինելով հանդերձ։
«Մենք ուզում ենք մարդկանց, ովքեր մասնագետներ են իրենց ոլորտում և շատ խորը մտածողություն են ունեցել», – հավելեց անձը։ «Մենք կարող ենք աջակցել նրանց հետազոտություններով, բայց նրանք իրենք էլ մեծ փորձ կունենան, որից կարող են օգտվել»։
Քաղաքականության գործընթացի մանրակրկիտ ուսումնասիրության միջոցով Լյունիգն ասում է, որ լավատես է, որ նրանք կստեղծեն գաղափարներ, որոնք և՛ ընդունելի կլինեն հանրության համար, և՛ կարող են իրականացվել։
«Ես ուզում եմ, որ մենք հրապարակենք այն բաները, որոնց մասին մարդիկ ասում են. «Հեյ, դրա մասին մտածելու արժանի է», – ասաց Լյունիգը՝ նշելով, որ ինքը առաջարկել է զանգվածային գործազրկությունը դադարեցնելու համար նախատեսված արձակուրդային ծրագիրը, երբ Covid-19 համավարակի ժամանակ այն ժամանակվա կանցլեր Ռիշի Սունակի տնտեսական խորհրդականն էր։ «Ինչը ես չեմ ուզում անել, պարզապես ասել այն, ինչ բոլորը ասել են»։
Մի փոքր գումար
«Բրիտանական նախագիծը» ֆինանսավորվում է անհատ դոնորների կողմից։ Չնայած խումբը չի հրապարակի անունները, այն ֆիզիկական գրասենյակ չի ունենա գումար խնայելու համար։
«Բրիտանական նախագիծը» կստեղծվի որպես բարեգործական կազմակերպություն՝ խորհրդատվական և կորպորատիվ խորհուրդներով։ Չնայած խորհրդատվական խորհուրդը կունենա ոչ միայն լիբերալ դեմոկրատ անդամներ, այլև կուսակցության հետ հստակ փոխկապակցվածություն կլինի։
«Մենք ուզում ենք աշխատել տարբեր մարդկանց հետ, քանի որ խոսքը գաղափարների մասին է։ Խոսքը պարտադիր չէ կուսակցական անդամակցության մասին», – ասաց վերևում մեջբերված անանուն անձը։
Գայթակղիչ ճակատագիր
Լիբերալ դեմոկրատ խորհրդարանականները ողջունել են «Բրիտանական նախագիծը»։
Մի գործընկեր, որին անանուն մնալու հնարավորություն տրվեց, ասաց, որ այն պետք է «օգնի մշակել քաղաքականություններ, որոնք կլցնեն «բավականաչափ մշակված է մամուլի հաղորդագրություն անելու և հարցից հետո դիմանալու համար» և «պատրաստ է գործի անցնելու» միջև եղած մեծ բացը»։
Այնուամենայնիվ, որոշ պատգամավորներ անհանգստանում են այն տպավորությունը թողնելուց, որ կուսակցությունն արդեն մտածում է կառավարական կոալիցիային միանալու մասին։
Լիբերալ-դեմոկրատ մի պատգամավոր զգուշացրեց, որ «աբսուրդ» կլինի «մտածել այն մասին, թե ինչ կցանկանայինք անել և ինչպես կաշխատենք կոալիցիոն գործընկերների հետ», քանի որ «ցանկացած տեսակի նախապատրաստություն իրականում դա պակաս հավանական է դարձնում, քանի որ մենք, հավանաբար, չենք գրավի Պահպանողական կուսակցությանը փոխողներին, եթե նրանք կարծում են, որ մենք կպահպանենք Լեյբորիստական կուսակցության իշխանության գլուխ»։
Ի վերջո, Լյունիգը ցանկանում է, որ նոր կազմակերպությունը առաջարկի «որոշակի նորարարություն» և դրա գաղափարները ընդունվեն բոլոր կուսակցությունների կողմից։
«Միայն այն պատճառով, որ դուք կենտրոնում գտնվող կուսակցություն եք, ինչ էլ որ դա նշանակի, չի նշանակում, որ դուք պետք է լինեք թաց կոնսենսուս», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Պեկինը վստահեցրել է, որ թույլ չի տա Մոսկվային օգտագործել միջուկային զենք․ Ֆինլանդիայի նախագահ. Լուսանկար
Շանհայի համագործակցության կազմակերպության առաջնորդները ստորագրել են 28 փաստաթուղթ. Լուսանկար
Ուկրաինացիները սպանել են Ժիրինովսկու նախկին օգնականին. Լուսանկար