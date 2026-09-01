Ռուսաստանի վերադարձը G20-ում առաջացրել է եվրոպացիների զայրույթը

Ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի անակնկալ ներկայությունը ԱՄՆ-ում կազմակերպված բանակցություններին մարտահրավեր նետեց Մոսկվային Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով մեկուսացնելու ջանքերին
Ռուսաստանի ներկայությունը ԱՄՆ-ում կազմակերպված G20-ի ֆինանսական հանդիպումների բացմանը երկուշաբթի օրը առաջացրեց Եվրոպայի դժգոհությունը՝ անակնկալ տարր ավելացնելով Իրանի պատերազմից և նախագահ Դոնալդ Թրամփի առևտրային քաղաքականությունից արդեն մթագնված բանակցություններին։
Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը երկուշաբթի օրը անսպասելիորեն հայտնվեց բանակցությունների բացման ժամանակ։
Սակայն նրա անձնական ներկայությունը, Ռուսաստանի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինա ներխուժումից հետո, հիասթափություն առաջացրեց եվրոպացի առաջնորդների շրջանում, ովքեր ձգտում էին մեկուսացնել Մոսկվային համաշխարհային ասպարեզում։
20 խոշոր տնտեսությունների խմբի ֆինանսների նախարարներն ու կենտրոնական բանկերի կառավարիչները երկօրյա հանդիպում են անցկացնում Հյուսիսային Կարոլինայի Աշվիլ քաղաքում։
Քանի որ Միացյալ Նահանգները ստանձնում է G20-ի ռոտացիոն նախագահությունը, Վաշինգտոնը փորձում է համախմբել գործընկերներին Իրանի վրա ավելի մեծ տնտեսական ճնշման և աճի խթանման ուղիներ գտնելու համար։
«Մենք շարունակելու ենք ճնշում գործադրել, և մենք արդեն շատ լավ քննարկումներ ենք ունեցել այստեղ», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց Բեսենթը, Թեհրանի հետ կրակի վերսկսումից մեկ օր անց։
Եվրամիությունը կոչ արեց «շարունակել դիվանագիտական ջանքերը»՝ խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Այն ողջունեց ջանքերը, որոնք ուղղված են Իրանի կողմից «անկայունացնող գործունեության դադարեցմանը և խաղաղ բանակցություններին մասնակցելուն», այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի գլխավորած տնտեսական ճնշման միջոցով։
«Մտահոգիչ» ազդանշան
Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Լարս Քլինգբեյլը լրագրողներին ասաց, որ կնախընտրեր Վաշինգտոնից հստակ դիրքորոշում, որ Սիլուանովին չեն ընդունում որպես սովորական հյուր։
«Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարին այստեղ ընդունելը ազդանշան է, որը ես մտահոգիչ եմ համարում», – ասաց Քլինգբեյլը՝ հավելելով, որ ինքը հստակեցրել է, որ չի կանգնի Սիլուանովի հետ համատեղ լուսանկարվելու համար։
Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշումն այն է, որ լուսանկարում չհայտնվել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարի հետ։
Սպիտակ տան խոսնակ Քուշ Դեսայը AFP-ին ասել է, որ Թրամփի վարչակազմը համագործակցում է Ռուսաստանի հետ՝ առաջ մղելու համար այնպիսի համաձայնագիր, որը «կկանգնեցնի անվերջ արյունահեղությունը, որը նախագահը իսկապես դատապարտել է»։
«Նախագահը և վարչակազմը երբեք չեն խուսափի խոսել այն մարդկանց հետ, որոնց հետ մենք պետք է խոսենք՝ դա առաջ մղելու համար», – ասաց նա։
Մեծ քսանյակը (G20) ներառում է 19 երկիր, գումարած ԵՄ-ն և Աֆրիկյան միությունը։ Այն ստեղծվել է 1997-1998 թվականների ասիական ֆինանսական ճգնաժամից հետո՝ համաշխարհային տնտեսական և ֆինանսական կայունությունը խթանելու համար։
«Պատրաստ է քննարկելու»
Բանակցությունների վրա ազդում են նաև Թրամփի առևտրային պատերազմները, մասնավորապես՝ վերջերս Կանադայի հետ հարաբերություններում լարվածությունը, մինչդեռ դիտորդները հետևում են, թե արդյոք G20-ը դեռ կարող է համատեղ աշխատել՝ լուծելու խոշոր տնտեսական մարտահրավերները։
Վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ ԱՄՆ-Կանադա առևտրային պայքարը ազդում է յոթ զարգացած տնտեսությունների խմբի միասնության վրա, քանի որ նրանք պատրաստվում են բանակցություններ սկսել ավելի լայն խմբում։
G7-ի ֆինանսների նախարարները նույնպես հանդիպում են Աշվիլի բանակցությունների շրջանակներում։
«Կանադան միշտ եղել է սեղանի շուրջ և կառուցողական, պատրաստ է քննարկելու», – երկուշաբթի լրագրողներին ասաց ֆինանսների նախարար Ֆրանսուա-Ֆիլիպ Շամպանը։
Նա ընդգծեց տնտեսական աճի շարունակականության ապահովման և «առևտրի մեջ որոշակի կայունության վերականգնման անհրաժեշտությունը, որը կշահի այսօր այստեղ ներկայացված բոլոր երկրների համար»։
Բեսենթը բաց թողեց Հարավային Աֆրիկայի գլխավորած անցյալ տարվա հանդիպումը, որը ԱՄՆ-ի կողմից բացառվել էր խմբից։
Փոխարենը, ԱՄՆ պաշտոնյաները Լեհաստանին հրավիրեցին բանակցությունների սեղանի շուրջ, չնայած այն G20-ի մշտական անդամ չէ։
ԵՄ տնտեսության ղեկավար Վալդիս Դոմբրովսկիսը նշեց, որ G7-ի բանակցություններում կքննարկվի Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը, բացի Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունից։
Տնտեսական աճը խթանելուց բացի, ԱՄՆ-ի այս տարվա առաջնահերթությունների թվում են «գլոբալ անհավասարակշռությունների» և պետական պարտքի մարտահրավերների հետ գործ ունենալը։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ խոշոր լրատվական գործակալությունների որոշ լրագրողների, այդ թվում՝ The New York Times-ի և Bloomberg News-ի, հավատարմագրեր չտրամադրվեցին հավաքը լուսաբանելու համար։
Որոշումը դատապարտվեց Ազգային մամուլի ակումբի կողմից, որն ասաց, որ «ոչ մի վարչակազմ չպետք է թույլ տա ձեռքով ընտրել այն մամուլի կազմը, որը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է այն»։
Ֆինանսների նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ նախատեսվում է ընդունել մոտ 300 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մոտ մեկ տասնյակ երկրներից։
Բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած կլինի հավաքի շրջանակներում կայանալիք երկկողմ հանդիպումների վրա, որտեղ Բեսենթը պատրաստվում է Իրանի հարցով անմիջական կոչեր անել գործընկերներին։ Բեսենթը նաև երկկողմանի հանդիպում է ունեցել Սիլուանովի հետ։
Այս տարի G20-ի քննարկումներին ներկա են նաև գործարար առաջնորդներ, այդ թվում՝ JPMorgan-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջեյմի Դայմոնը։
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան մոտենում է ԵՄ անդամակցությանը։ Սերբիան կարող է փորձել կանխել դա
Գերմանիայի ծայրահեղ աջերը փոքր արևելյան նահանգը դիտարկում են որպես ազգային իշխանության ցատկահարթակ
Իռլանդիան փորձում է դուրս գալ ԵՄ բյուջետային փակուղուց, քանի որ պատերազմող կառավարությունները ժամանակ են փնտրում