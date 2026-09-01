Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանի ճանապարհը դեպի Ելիսեյան պալատ բախվում է անսպասելի խոչընդոտի

Կենտրոնաձախ քաղաքական գործիչը համաձայնվել է միանալ սոցիալիստական նախնական ընտրություններին: Այժմ «Լեռնական» մրցակիցը կարող է խափանել նրա նախագահական արշավը։
ՓԱՐԻԶ — Ռաֆայել Գլյուքսմանի՝ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահը դառնալու երազանքը բախվում է անսպասելի խոչընդոտի՝ հաղթելով կենտրոնաձախ նախնական ընտրություններում, որոնք վերջերս դարձել են զարմանալիորեն մրցակցային։
Սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը կիրակի օրը հայտարարեց, որ մրցելու է Գլյուքսմանի հետ այս մրցույթում՝ 46-ամյա Եվրախորհրդարանի անդամի համար հեշտ հաղթանակը վերածելով խոչընդոտի, որը կարող է դատապարտել նրա թեկնածությունը 2027 թվականի գարնանային ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։
Գլյուքսմանը համաձայնվել էր մասնակցել սոցիալիստական առաջնային ընտրություններին, չնայած այն հանգամանքին, որ նա անդամ չէր՝ ապահովելու համար նրա նախագահական արշավի հավանությունն ու ֆինանսավորումը:
Վերջին հարցումները ցույց են տվել, որ նա իր քաղաքական ճամբարի լավագույն տարբերակն է ծայրահեղ աջակողմյան առաջատար Մարին Լե Պենի դեմ դիմակայելու համար, և նախքան Ֆորի մրցավազքին մասնակցելը, քիչ մրցակիցներ էին թվում, որոնք կարող էին նրան գահընկեց անել: Նրանց թվում են համեմատաբար համեստ պրոֆիլ ունեցող երեք պատգամավորներ, ինչպես նաև 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում սոցիալիստ թեկնածու Սեգոլեն Ռուայալը։
Նրա մտերիմ անձի խոսքով, ով, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, անանուն մնալու իրավունք է ստացել՝ մրցավազքի վիճակը անկեղծորեն քննարկելու համար, ազդեցիկ ձախակողմյան գործարար և մեդիա մագնատ Մաթյո Պիգասը նույնպես մտածում է նախնական ընտրություններին մասնակցելու մասին։
Սակայն Ֆորը, ով ավելի քան ութ տարի ղեկավարել է սոցիալիստներին, ամենայն հավանականությամբ Գլյուքսմանին մրցակցություն կառաջարկի։
Սոցիալիստ օրենսդիրներից մեկը նշել է, որ այժմ մրցակցությունը կլինի լարված։ Կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր ասել է, որ Ֆորը երբեմն կարող է անմահ թվալ, «ինչպես լեռնականը»։
Գլյուքսմանն արդեն իսկ բախվում է իր կենտրոնամետ քաղաքականության և էլիտար կերպարի համար, որը ամրապնդվում է ֆրանսիական առաջատար հեռուստահաղորդավարի հետ ունեցած հարաբերություններով և հայտնի փիլիսոփայի որդու մանկությամբ։
Երկուշաբթի օրը տված հարցազրույցում Ռուայալը Գլյուքսմանին անվանել է «մեդիայի սիրելի զավակ»։ Նախնական ընտրություններին մասնակցող պատգամավոր Ֆիլիպ Բրունը անցյալ շաբաթ Գլյուքսմանին անվանեց ափամերձ էլիտայի ֆրանսիական համարժեքը։
Նախնական ընտրություններում հաղթանակ տանողը կբախվի Ֆրանսուա Օլանդի տպավորիչ ստվերի ուրվականին։ Նախկին նախագահը ցանկանում է վերադառնալ, բայց որոշել է հրաժարվել նախնական ընտրություններից։
Օլանդը, ով, ինչպես Ֆորը, սեպտեմբերին գիրք է հրատարակելու, սպասում է մինչև դեկտեմբեր՝ որոշում կայացնելու համար։
Ըստ տեղեկությունների՝ Ֆրանսիայի նախկին առաջնորդը խաղադրույք է կատարում, որ նախնական ընտրություններում հաղթանակ տանողը տարեվերջին կհեռանա և կդիմի իրեն։
Շաբաթավերջին Օլանդն ասել է, որ իր ծրագիրը Գլյուքսմանի վրա ճնշում գործադրելը չէր, և որ նա կհետևի իր սեփական օրացույցին։
«Գիտեմ, որ նախնական ընտրությունները կարող են խթանող ազդեցություն ունենալ։ Հավանաբար դա է, ինչին մասնակիցները հույս ունեն։ Բայց դրանք կարող են նաև պառակտումներ առաջացնել», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Հյուսիսային Մակեդոնիան կարող է նոր վետո կիրառվել Բուլղարիայի կողմից
Մարին Լը Պենի ռիսկային տնտեսական խաղադրույքը
ԵՄ-ն ցանկանում է համոզել Չինաստանին սահմանափակել արտահանումը դեպի ԵՄ