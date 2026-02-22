Հայաստանին 200 միլիոն եվրո կհատկացվի. ԵՄ-ն հաստատել է աջակցության փաթեթի տրամադրման հանձնառությունը

Եվրամիության ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են Հայաստանում՝ գնահատելու Հայաստան-ԵՄ նոր ռազմավարական օրակարգի մշակման առաջընթացը՝ հանձնակատար Մարտա Կոսի մարտի 19-20-ին նախատեսված այցի և Հայաստան-ԵՄ առաջին գագաթնաժողովի նախաշեմին։
The Brussels Times-ի հրապարակման համաձայն՝ ԵՄ-ն վերահաստատել է երկրին 202,5 միլիոն եվրոյի օժանդակության փաթեթ տրամադրելու հանձնառությունը։
Կոսքի այցին ընդառաջ կազմակերպված բանակցությունները, ըստ հրապարակման, կենտրոնացած են եղել տրանսպորտի, էներգետիկայի և թվային ոլորտներում տարածաշրջանային փոխկապակցվածության բարելավման վրա։
Քննարկումների ընթացքում աջակցություն է հայտնվել հայկական «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնությանը՝ միջտարածաշրջանային փոխկապակցվածության զարգացման ԵՄ ծրագրին զուգահեռ, չորեքշաբթի հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովը։
202,5 միլիոն եվրոյի վճարման մասին Կոսն ավելի վաղ հայտարարել էր 2025 թվականի սեպտեմբերին կատարած այցի ժամանակ։
ԵՄ ներկայացուցիչները նաև վերահաստատել են աջակցությունը Հայաստանի «ժողովրդավարական դիմակայունությանը», ներառյալ առաջիկա ընտրական գործընթացի ամբողջականության պաշտպանությանը։
