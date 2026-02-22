22/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Օրբանը զգուշացրել է Ուկրաինային էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը դադարեցնելու հնարավոր որոշման մասին

infomitk@gmail.com 22/02/2026 1 min read

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը զգուշացրել է Ուկրաինային, որ հնարավոր է որոշի դադարեցնել երկրին էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, եթե նրանք չվերսկսեն ռուսական նավթի տարանցումը «Դրուժբա» խողովակաշարով։

Օրբանը նշել է, որ Սլովակիան արդեն բարձրացրել է այս հարցը։

«Կա մեկ այլ հարց, որը ես այժմ ուշադիր ուսումնասիրում եմ։ Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի զգալի մասը գալիս է Հունգարիայից, և եթե մենք դադարեցնենք դրա մատակարարումը, այնտեղ կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Սլովակները երեկ բարձրացրել են այս հարցը, և անհրաժեշտության դեպքում մենք նույնպես կձեռնարկենք այս քայլը», – հայտարարել է Օրբանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սլովակիայի Ֆիցոն սպառնում է դադարեցնել Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, եթե ռուսական նավթի մատակարարումը չվերականգնվի

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձրացնում է համաշխարհային մաքսատուրքերը 10%-ից մինչև 15%՝ «անմիջապես ուժի մեջ մտնելով»

22/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակակից երաժշտության փառատոն՝ բազմաձայնությունն է մեր ժամանակի ամենաազնիվ արտահայտությունը

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ Գերմանիայի պահպանողականները չեն կարողանում հաղթահարել Անգելա Մերկելին. Լուսանկար

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրիդրիխ Մերցը մեկնում է Չինաստան՝ լարված առևտրային հարաբերությունները վերականգնելու համար

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավները, Պուտինի թաշկինակ վիճակից կազատագրվի Բուդապեշտը

22/02/2026 infomitk@gmail.com