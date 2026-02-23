ԵՄ ԱԳ նախարարներն այսօր չեն կարողանա համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ

Եվրոպական Միության արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ժամանակ չեն կարողանա համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ, ասել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«Իհարկե, մենք կքննարկենք 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը։ Դուք տեսնում եք, որ այսօր առաջընթաց չի լինի, բայց մենք ջանքեր կգործադրենք», – հայտարարեց նա։
Կալլասը նշել է, որ ԵՄ նախարարները նաև նախատեսում են այսօր քննարկել Ուկրաինային տրամադրվող վարկը։
