ԵՄ-ն կորցնում է համբերությունը Թրամփի վերջին սակագնային սպառնալիքից հետո

Եվրոպական հանձնաժողովը պահանջում է «լիակատար պարզություն» Վաշինգտոնի ծրագրերի վերաբերյալ, քանի որ ԵՄ առևտրային օրենսդիր մարմնի բարձրաստիճան անդամը կոչ է անում հետաձգել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ կարևոր քվեարկությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրամիությունը ճնշում է գործադրում Վաշինգտոնի վրա՝ պարզաբանելու, թե ինչպես են Միացյալ Նահանգները գործելու ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլոբալ սակագների չեղարկումից հետո, կիրակի օրը հայտարարել է ԵՄ գործադիր մարմինը։
«Եվրոպական հանձնաժողովը լիակատար պարզություն է խնդրում այն քայլերի վերաբերյալ, որոնք Միացյալ Նահանգները մտադիր է ձեռնարկել Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքի (IEEPA) վերաբերյալ Գերագույն դատարանի վերջին որոշումից հետո», – ասվում է Հանձնաժողովի կոշտ ձևակերպմամբ հայտարարության մեջ, որը տարածվել է Թրամփի շաբաթ օրը 15 տոկոսի նոր գլոբալ սակագնային դրույքաչափ սահմանելուց հետո։
«Ներկայիս իրավիճակը չի նպաստում «արդար, հավասարակշռված և փոխշահավետ» տրանսատլանտյան առևտրի և ներդրումների ապահովմանը», – ասել է Հանձնաժողովը։
ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը շաբաթ օրը զրուցել է ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի և առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկի հետ, քանի որ ԵՄ-ն պայքարում է այն անորոշության դեմ, թե արդյոք անցյալ ամռանը Շոտլանդիայում կնքված առևտրային համաձայնագիրը դեռևս ուժի մեջ է՝ Թրամփի վերջին սակագնային սպառնալիքների լույսի ներքո։
Արագ զարգացող իրավիճակը ԵՄ առևտրի բարձրաստիճան օրենսդիրներից մեկին դրդեց կոչ անել Եվրախորհրդարանին հետաձգել տրանսատլանտյան առևտրային համաձայնագրի ԵՄ կողմը կիրառող օրենսդրության վերաբերյալ քվեարկությունը։
Ուրբաթ օրը Բարձրագույն դատարանում պարտությունից հետո Թրամփի կողմից 15 տոկոս գլոբալ սակագնի սահմանումը «մեր կողմից համաձայնեցված համաձայնագրի ակնհայտ խախտում է», կիրակի օրը ասել է Եվրախորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն։ «Հետևաբար, ես կառաջարկեմ, որ մենք ժամանակավորապես կասեցնենք համաձայնագրի վավերացումը», – ասել է նա։
Լանգեն ասել է, որ չի կարող բացառել «համաձայնագրի վերանայումը»։
Գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատը կիրակի օրը ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ դատապարտել է «ԱՄՆ վարչակազմի կողմից մաքուր սակագնային քաոս»։ «Ոչ ոք այլևս չի կարող հասկանալ դա՝ միայն բաց հարցեր և աճող անորոշություն ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի մյուս առևտրային գործընկերների համար», – գրել է նա։
Թըրնբերիի համաձայնագրի պայմանները և «իրավական հիմքը, որի վրա այն կառուցվել է, փոխվել են», – ասել է Լանգեն X-ի գրառման մեջ։ «Արդյո՞ք 122-րդ բաժնի վրա հիմնված նոր սակագները չեն կազմում համաձայնագրի խախտում։ Անկախ դրանից, ոչ ոք չգիտի՝ արդյոք ԱՄՆ-ն կհետևի դրան, կամ նույնիսկ կկարողանա», – հավելել է նա իր գրառման մեջ։
«Հետևաբար, վաղվա մեր լրացուցիչ հանդիպման ժամանակ ես կառաջարկեմ Եվրախորհրդարանի բանակցային թիմին դադարեցնել օրենսդրական աշխատանքը, մինչև մենք չունենանք պատշաճ իրավական գնահատական և հստակ պարտավորություններ ԱՄՆ-ի կողմից», – ասել է Լանգեն։
Ամեն ինչ փոխվում է
Գերագույն դատարանի կողմից իր ստորագրած սակագնային քաղաքականությունը չեղարկելուց մեկ օր անց Թրամփը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ նախատեսում է նոր համաշխարհային սակագնային դրույքաչափ՝ 15 տոկոս, բարձրացնելով դրույքաչափը 10 տոկոսից։
Դրա համար նա կիրառեց 1974 թվականի ԱՄՆ առևտրային օրենքի 122-րդ բաժինը, որը թույլ է տալիս նախագահին սահմանել մինչև 15 տոկոս մաքսատուրքեր՝ «վճարային հաշվեկշռի մեծ և լուրջ դեֆիցիտը» լուծելու համար, որը կարող է ուժի մեջ մնալ ոչ ավելի, քան 150 օր, եթե ԱՄՆ Կոնգրեսը չհաստատի երկարաձգումը։
Global Trade Alert-ի վերլուծության համաձայն՝ ԱՄՆ ժամանակավոր մաքսատուրքային ռեժիմը զգալիորեն կթեթևացնի Բրազիլիայի, Չինաստանի և Հնդկաստանի վրա դրված բեռը։ Սակայն այն կմեծացնի այն ԵՄ-ի վրա մոտավորապես 0.8 տոկոսային կետով՝ հասնելով 12.5 տոկոսի արդյունավետ դրույքաչափի։
Երեքշաբթի օրը նախատեսված Եվրախորհրդարանում քվեարկությունը նպատակ ունի հաստատել հաստատության դիրքորոշումը այն օրենքի վերաբերյալ, որը վերացնում է ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքների և ծովախեցգետնի մաքսատուրքերը, ինչը ԵՄ-ի կողմից անցյալ ամռանը Թրամփի Թըրնբերի գոլֆի հանգստավայրում կնքված համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների հիմնական կետն է։
Լանգեի կողմից առաջարկված հետաձգումը պետք է աջակցություն ստանա ԵՄ քաղաքական խմբերի շրջանում երկուշաբթի օրվա կեսօրին նախատեսված արտակարգ նիստի ժամանակ։
Կանաչները, գործով իրենց գլխավոր օրենսդիր Աննա Կավազինիի միջոցով, ասել են. «Թըրնբերիի համաձայնագրի վերաբերյալ քվեարկությունը Եվրախորհրդարանում պետք է դադարեցվի մինչև պարզաբանում ստանալը»։
«Ակնհայտ էր, որ Թրամփի մաքսատուրքերը անօրինական էին միջազգային իրավունքի համաձայն։ Հիմա մենք նաև հաստատում ունենք, որ դրանք անօրինական էին նաև ԱՄՆ օրենսդրության համաձայն», – ասել է նա ուրբաթ օրը տարածված հայտարարության մեջ։
